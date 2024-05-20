389 سائحًا يزورون المقدسات الدينية والأثرية بسانت كاترين

استقبلت مدينة سانت كاترين، اليوم الإثنين، عددًا من السياح من مختلف الجنسيات لزيارة المقدسات الدينية والتاريخية والأثرية والبيئية بالمدينة، وتسلق جبل موسى لمشاهدة شروق الشمس من أعلى قمة جبلية في مصر.

وبدوره أكد إبراهيم عبد الحليم، مدير عامل علاقات العامة في مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت اليوم 389 سائحا من عدة دول، بالإضافة إلى عدد من الزائرين المصريين، لافتًا إلى أن السائحين هوايتهم الأولى تسلق جبل موسى لمشاهدة شروق الشمس من أعلى قمة جبلية، رغم رحلة الصعود الصعبة.

سانت كاترين أقدم الأديرة الموجودة بالعالم

ولفت إلى أنهم يحرصون على زيارة دير سانت كاترين، باعتباره من أقدم الأديرة الموجودة بالعالم، ولما يحتوي بداخله على أقدم المكتبات، وهي ثاني أكبر مكتبة على مستوى العالم بعد مكتبه الفاتيكان حيث تضم مئات المخطوطات النادرة التي لا توجد إلا بها، وأيضا وجود الشجرة المباركة التي لا تنبت إلا داخل دير سانت كاترين والذي احتمى بها سيدنا موسى بالإضافة إلى صورة طبق الأصل من تعهد الرسول عليه الصلاة والسلام للمسيحيين بحمايتهم وحماية مقدساتهم وعدم تعرض المسلمين لهم.

وأوضح أن السائحين يزورون الأودية الملونة، ويتعرفون على جمال الطبيعة الصحراوية، ويلتقون أبناء البادية للتعرف على معيشتهم داخل الصحراء وتناول ألذ وأطعم المأكولات، بالإضافة إلى رحلات التسوق من خلال شراء المشغولات البدوية التي تتميز بها سيدات مدينة سانت كاترين، وشراء الأعشاب الطبية والأدوية البديلة، التي تعالج مئات الأمراض والتي تنتج داخل صحراء مدينة سانت كاترين.