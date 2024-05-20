وزير الشباب يجتمع باللجنة العلمية الاستشارية لبحث خطط تطوير قطاع الرياضة

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مع اللجنة العلمية الاستشارية العليا برئاسة الدكتور كمال درويش، وحضور أعضاء اللجنة الاستشارية، لبحث عدد من ملفات العمل لتطوير قطاع الرياضة خلال الفترة المقبلة، تماشيًا مع مستهدفات الدولة المصرية.



تناول الاجتماع، الحديث عن الإستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة، وكافة أسس عمل اللجنة لتطوير قطاع الرياضة خلال الفترة المقبلة، تنمية وتطوير قطاع البطولة والمنافسة الرياضية، بالإضافة إلى مناقشة الرؤية العامة للجنة وفلسفة عملها خلال الفترة القادمة تنسيقا مع القطاعات التنفيذية بوزارة الشباب والرياضة والهيئات الرياضية المختلفة.



أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن النتائج المميزة التي تحققها الرياضة المصرية بالوقت الحالي، يؤكد أن مصر تسير على خطى ثابتة، وهناك تخطيط علمى سليم نضعه بشكل مستمر من أجل تحقيق النجاحات على مستوي الألعاب الفردية والجماعية.

وصرح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بأن الوزارة مع اللجنة العلمية تعمل على دعم الاتحادات الرياضية من خلال تكوين لجان علمية متخصصة بكافة علوم الرياضة للارتقاء بمستواها الفني والإداري وضمان عملية التطوير الشامل للهيئات الرياضية.

كما تطرقت المناقشات إلى خطة عمل والرؤية في كل المجالات الرياضية وانعكاسه على قطاع الرياضة والأداء الرياضي بالوزارة وما يتطلبه من احتياجات، كذلك الحديث عن الإستراتيجية الوطنية للرياضة للجميع، وطرق تطوير المشروعات القومية لاكتشاف المواهب ونقلها للبرامج تنفيذية.

