وزير الشباب يكرم الشاب عمرو محمد لحصوله على المركز الثاني بالمسابقة الأمريكية للأبحاث العلمية

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عمرو محمد محمود، وذلك بعد حصوله على المركز الثانى على العالم فى مجال الطاقة المتجددة بالمسابقة الأمريكية للابحاث العلمية golden.

حيث تناول البحث العلمي تحويل الباور بانك من استخدامه بالطاقة الكهربائية إلى الطاقة الشمسية والذي يهدف الى توفير الطاقة الكهربائية و استخدام الطاقة المتجددة.

اعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بحصول عمرو على المركز الثاني على العالم، مؤكداً حرص وزارة الشباب والرياضة الدائم على دعم الشباب المصري ودعم الابتكار وخاصة في المجال التكنولوجيا، ومتمنيا له مزيد التوفيق في المرحلة المقبلة.