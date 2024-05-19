وزير الشباب والرياضة ينيب وفدا رسميا لافتتاح بطولة كأس أفريقيا لكرة القدم الساق الواحدة

اناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفدا رسميا من وزارة الشباب والرياضة ترأسه رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الدكتور عمرو حداد لحضور الافتتاح الخاص بمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة، التى تقام خلال الفترة من 18 إلى 27 مايو الجاري،

وأقيم حفل الافتتاح باستاد السلام في حضور رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الدكتور محمود حسين ورئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم جورج شلاختنبرجر ورئيس اللجنة الدولية لكرة القدم للساق الواحدة وليونيل بينتو رئيس لجنة الساق الواحدة بالاتحاد الأفريقى، ومحمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة، والمهندس شريف العريان امين عام اللجنة الأولمبية، والدكتور أشرف العجيلي عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية نائبا عن الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، وعمرو الصادق المدير التنفيذي للجنة البارالمبية، وسحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، والفنان إسماعيل فرغلي.



وتشهد البطولة مشاركة 13 دولة هي: جامبيا، سنغال، سيراليون، الجزائر، كينيا، المغرب، بوروندي ،غانا، أوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبريا بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمناسبة انطلاق بطولة كأس أفريقيا لكرة القدم الساق الواحدة، نحن في وزارة الشباب والرياضة نعبر عن سعادتنا واعتزازنا بتنظيم هذا الحدث الرياضي الهام في بلادنا مصر. إن استضافة هذه البطولة تعكس التزامنا بتعزيز ودعم الرياضة المعاقة وتمكين الرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة.

واضاف نحن فخورون بحضور وفود من وزارتنا لهذه البطولة، حيث نؤكد على أهمية توفير الدعم والمساندة للفرق المشاركة والتشجيع على روح المنافسة الرياضية النزيهة.

وقال نحن نعبر عن التضامن والترابط مع رياضيينا ونؤكد أن لديهم كل الدعم والتشجيع لتحقيق أفضل النتائج.كما أشاد وزير الشباب والرياضة بالجهود المبذولة من قبل اللجنة البارالمبية المصرية في تنظيم هذه البطولة بشكل مثالي، وتوفير البيئة الملائمة للفرق المشاركة.



يذكر أن المجموعة الأولى تضم مصر ونيجيريا وبورندى، وتضم المجموعة الثانية ليبريا والمغرب وأوغندا، والمجموعة الثالثة غانا وكينيا وجامبيا والجزائر، وعلى المجموعة الرابعة أنجولا وتنزانيا وسيراليون ،بأن تتوزع المباريات على ثلاثة ملاعب رئيسية، وهي مركز التنمية الشبابية بالتجمع الأول، بيتروسبورت، وايروسبورت.