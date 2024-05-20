مدير تعليم دشنا يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية بدشنا

تفقد عبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، يرافقه طارق نورالدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية، وصابر زيان مدير عام الشئون التنفذية بالمديرية والسيد اسماعيل عبد المنعم مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية سير الامتحانات بالشهادة الاعدادية بدشنا، وفقا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التعليم بقنا .

استهلت القيادات التنفيذية الزيارة بتفقد لجنة السلام للتعليم الأساسى بقرية العطيات ومتابعه سير امتحانات الشهادة الإعدادية والتأكد من الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وشدد على ضرورة التواصل المباشر مع غرفة عمليات الإدارة، للتدخل الفورى وحل أى مشكلات أثناء سير العملية الامتحانية ، مؤكدين علي عدم اصطحاب الطلاب و المعلمين والمشرفين على أعمال الامتحانات للتليفون المحمول وتنفيذ القرارات الوزارية الواردة في هذا الشأن، والالتزام بالتوقيتات المحددة للامتحان، وفى تسليم أوراق الأسئلة والإجابة .

جدير بالذكر ان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2023 للشهادة الإعدادية بدات اليوم السبت 18 مايو 2024م وتستمر حتي يوم الخميس 23 مايو 2024م وأدى طلاب الشهادة الاعدادية اليوم الامتحان فى مادة الهندسة طبقا للجدول المعلن، وتاتى تلك الزيارة وفق تعليمات الدكتور محمد السيد وكيل تعليم قنا، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل اي صعوبات تواجه سير العملية الامتحانية علي مدار الساعة .

وقال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي العام 52 ألف و811 طالب وطالبة، موزعين على 302 لجنة على مستوى المحافظة، وشدد وكيل الوزارة على تطبيق كافة القرارات المنظمة لأعمال الأمتحانات ، وأبرزها منع دخول الهاتف المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو الملاحظين طوال فترة الامتحان، وذلك ضمن إجراءات منع الغش لتكافئ الفرص بين الطلاب.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، لتكون على تواصل لحظي على مدار الساعة مع غرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لمتابعة سير امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الاعدادية وللاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة والأجواء الآمنة ومتابعة دخول الطلاب داخل اللجان وتسلم أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة.