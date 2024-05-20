معهد معاوني الأمن 2024.. رابط التقديم

معهد معاوني الأمن2024.. منذ بدء التقديم فى معهد معاونى الأمن من 18 مايو 2024، والذي يسامر حتى 27 يونيو المقبل، يرغب الكثير من المواطنين في معرفة كافة التفاصيل عن التقديم، والرابط المباشر للتقديم لأبنائهم بغية التحاقهم بالمعهد.

رابط التقديم في معهد معاوني الأمن

ويمكن التقديم في معهد معاوني الأمن عبر الموقع الرسمى لوزارة الداخلية عبر الرابط التالي: moi.gov.eg

شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024

ألا يكون المتقدم متزوجًا أو سبق له الزواج.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 19 عامًا.

ألا يزيد عمر المتقدم على 25 عامًا.

يكون المتقدم من أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية.

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال بقرار أو بحكم تأديبى نهائى، ما لم تمضِ على صدوره أربع سنوات على الأقل.

أن يستوفي كافة شروط اللياقة الصحية

ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأي جهات الدولة الأخرى، وأن يجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره

أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

أن يكون المتقدم محمود السيرة، حسن السمعة.

ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم بالنسبة للذكور

ألا يقل طول المُتقدم عن 160 سم للإناث.