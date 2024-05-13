11 شرطًا للتقديم في معهد معاوني الأمن دفعة 2024

معهد معاوني الأمن.. تصدر معهد معاوني الأمن محرك البحث جوجل بمصر والسعودية خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية المصرية موعد تقديم دفعة جديدة بالمعهد وفق لمعايير محددة.

معايير التقديم في معهد معاوني الأمن

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الأحد، موعد قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن 2024 للمصريين الراغبين في التقدم، والذي يبدأ يوم 18 مايو، مشددة على ضرورة اجتياز اختبارات القبول للمتقدمين بمعهد معاوني الأمن، ووضعت شروط محددة لابد أن تتوافر في المتقدم حتى يتمكن من الالتحاق بالمعاهد ومنها: