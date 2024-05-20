بعد دقائق من بداية الامتحان.. تداول ورقة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية ب"الشرقية

تداولت جروبات “شاومينج” المتخصصة في تسريبات الامتحانات عبر تطبيق «تيليجرام»، اليوم الإثنين، ورقة مزعومة لأسئلة مادة اللغة الإنجليزية التي يؤديها طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الاثنين في محافظة الشرقية، وأدعت الجروبات أنها تخص امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، التي يؤديها طلاب الصف الثالث الإعدادي اليوم في الشرقية.

يأتي ذلك بعد دقائق من توزيع ورق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في اللجان على طلاب الصف الثالث الإعدادي في مدارس الشرقية، في ثالث أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية، وحصلت «الوفد» على ورقة الأسئلة لامتحان مادة اللغة الإنجليزية، والتي تم نشرها على جروب شاومينج.

ويؤدي نحو 144 ألفا و 403 طالبا وطالبة، اليوم الإثنين، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، في مادة اللغة الإنجليزية، داخل 795 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، وسط تطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية، حرصًا على سلامة الطلاب، والملاحظين، والعاملين بالمدارس المنعقد بها الإمتحانات.

ورقة اللغة الإنجليزية المزعومة لامتحان الشهادة الإعدادية 2024

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه جارٍ رصد اللجنة الامتحانية التي صُورت منها الورقة، وكذلك المسؤول عن الواقعة، لإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، مؤكدًا أن محاولة الغش تمت بعد دقائق من بدأ الامتحان وتوزيع ورقة الأسئلة؛ وليس قبله، وبالتالي لم تؤثر عن سير الإمتحانات داخل لجان المحافظة الأخرى والبالغ عددهم 795 لجنة.

وأكد المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، تنفيذ التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وضرورة التأكيد على حضور الطلاب قبل بدء الإمتحان في المواعيد المحددة، والحفاظ على التباعد أثناء التوافد على لجان الامتحان، فضلا عن تأكد رئيس اللجنة من سلامة مظاريف الأسئلة وفتحها في المواعيد المحددة.