مصرع شخص غرقًا بإدفو

شهدت قرية وادى عبادى بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مصرع شخص غرقًا بمياه الترعة الكبيرة داخل القرية، لعدم إيجادته للسباحة، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وترجع التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بسقوط شخص أثناء سيره بالتروسيكل فى مياة الترعة الكبيرة بقرية وادى عبادى التابعة لدائرة المركز، ما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة غرقًا.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينة الجثة، وتبين ان الشخص الذى لاقى مصرعه غرقًا يدعى أحمد علي عبدالله، يبلغ من العمر 35 سنة.

وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله وذويه..

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.