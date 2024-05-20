محمد إمام يشارك فيديو مع متابعيه لوالده الفنان عادل إمام

شارك الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "إنستجرام"، فيديو طريف لوالده النجم عادل إمام في لقاء تلفزيوني مع المذيعة منى الشرقاوي في برنامجها "Yes I"m famous" والذي كان يُذاع على قناة "MBC"، ووسط أحفاده والذين ظهروا للمرة الاولى في ذلك الوقت .

يروي إمام الأب موقفًا طريفًا لإحدى معجبات نجله محمد ويظهر في الفيديو قائلًا : "لقيت تليفون، وعندما قمت بالرد، كانت فتاة تسأل عن محمد، فسألتها محمد مين حضرتك، فأجابت محمد إمام، فأنا بكل ثقة قولتلها أنا عادل إمام، قالتلي لا أنا عايزة محمد إمام، قولت الله في إيه".

وقد انهالت التعليقات على الفيديو، من قبل جمهوره ومحبيه بـ “صاحب البهجة”

ومن ضمن التعليقات "أزاي جالها قلب"، وفي تعليق آخر "عظيم وربنا يديله الصحة وفي عينيكم ياجماعة الراجل دا أسطورة".

كان محمد إمام احتفل بذكرى ميلاد والده الزعيم عادل إمام والذي يوافق 17 مايو وذلك عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام” بنشر صورة نادرة له من كواليس فيلم "شمس الزناتي" وظهر برفقته في الكواليس معلقّا: "أهم فنان في التاريخ".