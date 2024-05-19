قدم الدكتور محسن أحمد، المخرج ومدير التصوير، عدة أعمال فنية عديدة مع الزعيم عادل إمام، منها: «الزهايمر، النوم فى العسل، هاللو أمريكا»، وغيرها من الأعمال كما ربطته علاقة صداقة طيبة، وحكى محسن أحمد عن علاقته بعادل إمام قائلًا: «إنه تتلمذ على يد الأستاذ فؤاد المهندس وأقل ما يقال إنه ورث لقب «الأستاذ»، إضافة إلى اهتمامه الكبير للتعاون مع فريق العمل أثناء التصوير.

كواليس خلف الكاميرا للزعيم عادل إمام

وعن كواليس وجود الزعيم خلف الكاميرا خلال تصويره أعماله الفنية، أكد الدكتور محسن أحمد، أنه كان شديد الانضباط والالتزام ويعطى العمل والتصوير اهتماما كبيرا، وعلى الرغم من تقديمه أعمالا كوميدية إلا أنه خلف الشاشة جاد جدًا فى التعامل مع الفريق، إضافة إلى تعامله مع الزملاء الشباب أكثر ويقدم كل المعونة والمساعدة الفنية.

اعرف قصة البسبوسة بالمكسرات مع الزعيم عادل إمام (أيه الحكاية)

وسرد الدكتور محسن أحمد، المخرج ومدير التصوير، في تصريحاته لـ "الوفد"، موقف مازال يتذكره مع الزعيم عادل إمام، وهى قصة حلوانى الحلمية، قائلًا: «يربطنى مع الزعيم غير الأعمال الفنية، أننا أبناء مناطق واحدة، الزعيم من حى الحلمية القديمة وأنا من السيدة زينب، واعتاد جميع العاملين المتعاونين معى فى الأعمال الفنية أنى أشترى لهم بسبوسة بالمكسرات من الحلمية، وكان الزعيم معتاد على تناولها فى كل الأعمال التى جمعتنى معه».

واستكمل «محسن»، حديثه: «فى أحد أسابيع تصوير فيلم الزهايمر، استدعانى الزعيم عادل إمام، وسألنى.. أى يا «محسن» أنا زعلتك فى حاجة ولا أى؟، لا يا أستاذ عادل ليه بس؟»، أجاب وقال: «فين البسبوسة بالمكسرات اللى اتعودنا عليها»، معلقًا: أنه من وقتها أصبحت البسبوسة بالمكسرات علامة مسجلة فى أى عمل يجمعنى مع الزعيم عادل إمام.

ولفت إلى أن آخر عمل جمعه مع الزعيم عادل إمام كان فيلم الزهايمر، إضافة إلى النوم فى العسل، وهاللو أمريكا، كان التعامل مع الزعيم فى وجود أساتذة فى الإخراج، نادر جلال، وشريف عرفة، وعمرو عرفة، جميعهم متميزون، والأفلام كانت على مستوى عالى من الدقة، كما حصلت على جوائز تصوير عنهم.