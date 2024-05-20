بيان الحكومة الإيرانية بعد وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته

برئاسة النائب الأول للرئيس الإيراني "محمد مخبر"

بشكل طارئ..اجتمع مجلس الوزراء الإيراني برئاسة النائب الأول للرئيس الإيراني "محمد مخبر"، منذ قليل بعد إعلان خبر وفاة الرئيس الإيراني "أيه الله إبراهيم رئيسي".

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "أرنا":" يأتي الاجتماع الطارئ هذا بعد استشهاد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان ومرافقوهما في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم".

وتعرضت المروحية التي تقل رئيس إيران لحادث أمس الأحد، بعد عودته من مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" مع الرئيس الاذربيجاني على نهر ارس الحدودي المشترك، وذلك في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

وفي هذا الصدد، اصدرت الحكومة الإيرانية بيان تعزية جاء فيه الأتي :("بسم الله الرحمن الرحیم..

مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا"..في ذكرى ولادة الإمام علي بن موسى الرضا ارتقت الروح العظيمة لخادم الشعب الإيراني الى بارئها ، وأصبح خادم الرضا آية الله رئيسي، رئيسا للشعب وحبيبا في السماء".