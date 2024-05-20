جرافات الاحتلال تشرع في هدم بناية جنوب بيت لحم بفلسطين

شرعت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، بهدم بناية في قرية ارطاس جنوب بيت لحم، بحجة عدم الترخيص ، وفقًا لـ"وفا"

وافادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن جرافات الاحتلال شرعت بهدم بناية مكونة من اربعة طوابق تقع في منطقة "العطن" تعود الى مواطن من الولجة .

يذكر أن الاحتلال اخطر مالك البناية بالهدم قبل فترة .

من ناحية أخرى، استشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء فجر اليوم الاثنين، في سلسلة غارات وقصف مدفعي اسرائيلي استهدف مدن غزة ورفح وخان يونس، ومخيمي جباليا والبريج.

وأفادت “وفا” باستشهاد 3 مواطنين وجرح 8 آخرين على الأقل جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً بمحيط مدرسة القادسية بحي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، بينما شهد حي البرازيل وسط المدينة غارات جوية مماثلة.

كما استشهد مواطنون وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت محيط مسجد الشيخ زكريا في حي الدرج وسط مدينة غزة، بينما استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وشهدت مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ومخيمي جباليا والبريج، سلسلة غارات اسرائيلية أسفرت عن اصابة عدد من المواطنين.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، ارتفاع حصيلة الشهداء غير النهائية في قطاع غزة إلى 35,456، والإصابات إلى 79,476، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 70 مواطنا وإصابة 110 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.