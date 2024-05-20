فرق إغاثة الهلال الأحمر الإيراني تتحرك اتجاه النقاط الحرارية لحادث الرئيس الإيراني

عميات البحث عن إبراهيم رئيسي

تستمر عمليات البحث عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي تعرضت المروحية التي يستقلها لحادث وفُقد أثرها، وتم تحديد خلال الساعات الأخيرة نقط حرارية يظن أنها مرتبطة بالحادث، وأعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ التابعة لجمعية الهلال الأحمر الايراني أن فرق الإغاثة التابعة للجمعية انتقلت إلى النقطتين الساخنتين اللتين تم تحديدهما لمكان وقوع حادث المروحية التي كانت تقل الرئيس ومرافقيه.

ووفق لوكالة الأنباء الإيرانية "أرنا"، تحدثت اللجنة عن أحدث إجراءات البحث والتقصي في حادث المروحية الرئاسية في بيانها الخامس، والذي جاء فيه:" نظراً لتحديد نقطتين ساخنتين من قبل طائرة تركية بدون طيار في قرية الطويل، تتجه فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر نحو مكان الهبوط المحتمل للمروحية".

وأضاف: "حاليًا، يوجد 73 فريق إنقاذ في منطقة البحث عن المروحية في قرية الطويل، منها 23 فريقاً من الهلال الأحمر (الكلاب الكاشفة) تم إرسالها من طهران والمحافظات المجاورة إلى منطقة الحادث بمعدات متطورة ومتخصصة".

وتابعت اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ التابعة لجمعية الهلال الأحمر الايراني في بيانها:"أن الأحوال الجوية في المنطقة ضبابية وممطرة، وما زالت عملية البحث مستمرة رغم صعوبة الظروف وانخفاض الرؤية في المنطقة، وسيتم الإعلان عن أخبار إضافية في البيانات اللاحقة.

كانت طائرة مسيرة تركية تكتشف شظايا محتملة من مروحية رئيسي

وفي سياق متصل ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن طائرة تركية بدون طيار من طراز بيرقدار أكينجي عثرت على مصدر حراري قد يكون شظايا المروحية التي تحطمت للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث شاركت تركيا إحداثيات موقع التحطم المفترض مع السلطات الإيرانية.

وذكرت قناة "برس تي في" أن قائد الحرس الثوري الإيراني الفريق حسين سلامي أكد ذلك، وفق لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وبحسب الوكالة ، فإن مصدر الحرارة يقع بالقرب من قرية تافيل، على بعد 30 كيلومترا من الحدود الأذربيجانية، وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن رجال الإنقاذ غادروا بالفعل إلى الموقع المكتشف.