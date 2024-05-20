ارتفاع الحرارة وضباب..تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الامارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الإثنين الموافق العشرين من مايو 2024، متوقعًا أن يكون الطقس صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وحتى صباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

رياح خفيفة

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً و حركتها شمالية غربية – جنوبية غربية ، وسرعتها / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/ساعة.

الموج في الخليج العربي

وتابع، يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 11:10 و المد الثاني عند الساعة 23:37 و الجزر الأول عند الساعة 16:50 والجزر الثاني عند الساعة 06:17

وذكر، في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ،ويحدث المد الأول عند الساعة 08:17 والمد الثاني عند الساعة 19:27 و الجزر الأول عند الساعة 13:53 والجزر الثاني عند الساعة 02:14

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى ونسب الرطوبة كالاتي:

أبوظبي 36 29 80 30

دبي 35 28 90 40

الشارقة 37 28 90 40

عجمان 34 27 90 45

أم القيوين 36 25 90 40

رأس الخيمة 38 27 85 30

الفجيرة 35 32 70 20

العـين 40 27 60 10

ليوا 40 27 40 15

الرويس 38 30 40 20

السلع 41 30 30 10

دلـمـا 33 30 70 45

طنب الكبرى 31 29 90 60

طنب الصغرى 31 29 90 60

أبو موسى 30 29 90 70