تحديد الإحداثيات الجغرافية الدقيقة لموقع سقوط مروحية الرئيس الإيرانى

بحسب ما أعلنته مصادر فقد تم تحديد الإحداثيات الجغرافية الدقيقة للمروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي من خلال الرصد الجوي للمنطقة.



وبحسب وكالة "ارنا"، فإن فرق العمليات والإنقاذ في طريقها الآن إلى موقع حادث الرئيس الإيراني، ولم يتم تأكيد هذا الخبر بعد من مصادر رسمية.

وفي الوقت نفسه، رصدت الطائرة التركية المسيرة "أكينجي" نقطة ساخنة ربما تعود إلى مكان حادث المروحية وأرسلت المعلومات ذات الصلة إلى السلطات الإيرانية المختصة.

من ناحية أخرى، نشرت وزارة الطوارئ الروسية مشاهد تحميل مروحية على متن طائرة نقل من طراز "إيل-76" لإرسالها إلى إيران للمساعدة في عمليات الإنقاذ والبحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وتُظهر المشاهد مروحية تابعة لوزارة الطوارئ الروسية يتم تحميلها على متن طائرة باستخدام رافعات ومعدات خاصة.

وبناء على طلب الجانب الإيراني، كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس وزارة حالات الطوارئ ألكسندر كورينكوف، بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ الروس والمعدات للمساعدة في العثور على مروحية رئيس إيران على وجه السرعة. حسب روسيا اليوم.