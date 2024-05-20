نائب وزير التربية والتعليم: توفير فضاءات تعليمية مبتكرة افتراضية ومادية

كشف الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، عن أهمية توفير فضاءات تعليمية مبتكرة افتراضية ومادية.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الفضاءات التعليمية مهمة للغاية من أجل توفير الوصول إلى التعليم الجيد لجميع طلاب المدارس.

ولفت نائب وزير التربية والتعليم إلى إتاحة فيديوهات تعليمية وترفيهية في تطبيق مدرستنا بلس لمساعدة طلاب المدارس على مواكبة التطور التكنولوجي.

ونوه نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الوزارة أتاحت قنوات مدرستنا لجميع المراحل الدراسية لإيصال المواد التعليمية بطريقة تناسب التطوير لطلاب المدارس في المنازل.

نائب وزير التربية والتعليم: تمكنا من إعداد فصول ذكية

وقال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة تمكنت من إعداد فصول ذكية يتم تركيبها بسرعة وسهولة للحد من مشكلة الكثافة الطلابية في الفصول.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الفصول الذكية مزودة بجميع الأدوات الرقمية والتكنولوجية مثل: الواي فاي والسيرفرات وشاشات إلكترونية مرتبطة بقواعد البيانات في الوزارة.

ونبه نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الوزارة تعمل على المساواة بين جميع فصول المدارس، والعمل على تسريع شبكة الإنترنت.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم أهمية توفير المعرفة والأدوات للمعلمين وأولياء الأمور لتطوير المهارات وتحقيق القيمة والمعرفة، وأعلى جودة في العملية التعليمية.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم أن خطة التحول الرقمي تعتمد على ثلاث دعائم أساسية، هي: البنية التحتية الرقمية، والمهارات والوظائف الرقمية، والابتكار الرقمي.

وألمح نائب وزير التربية والتعليم إلى إعداد نموذج شامل لكل طالب في مصر لمتابعة إمكانياته وتحصيله الدراسي والتقدم الخاص به وكيفية توظيفها في المستقبل.

خطة وزارة التربية والتعليم في التحول الرقمي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطة التحول الرقمي ضمن استراتيجية التطوير، حتى تواكب التطور التكنولوجي الذي أثر على متطلبات سوق العمل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقنيات الرقمية الحديثة بوتيرتها المتسارعة قد أصبحت واقعا في الحياة اليومية، وبات لها أثرا واضحا وملموسا في جميع المجالات، مما يجعل التحول الرقمي في التعليم ضرورة حتمية ووجودية في مختلف مراحل التعليم.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن الثورات الصناعية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي غيرت جميعها من شكل ومواصفات وظائف المستقبل، لذا فهي تبذل جهودا كبيرة لتطوير المناهج التعليمية وفقًا لنظام التعليم الجديد ودمج التحول الرقمي في التعليم بالشكل الذي يحقق نواتج التعلم المرجوة ويتوافق مع المواصفات المطلوبة لخريجي المستقبل.