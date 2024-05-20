الزمالك يصدر بيانا رسمياً للرد على الرئيس عبدالفتاح السيسي

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا للرد على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفريق الكرة الأول لفوزه بكأس الكونفدرالية الأفريقية بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي في النهائي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد هنأ الزمالك لفوزه بكأس الكونفدرالية الأفريقية وقال: "أتوجه بالتهنئة لنادي الزمالك على فوزه الرائع اليوم. أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير، كل التحية لجماهير الزمالك ولكل المصريين".

وقال الزمالك في بيانه: تلقى نادي الزمالك بكل التقدير والامتنان تهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم بكأس بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويتقدم مجلس إدارة النادي باسم أعضاء وجماهير النادي واللاعبين والجهاز الفني والإداري إلى فخامتكم بكل الشكر والتقدير لهذه التهنئة.

ويؤكد مجلس إدارة النادي أن تلك التهنئة الكريمة تعكس إدراك الدولة المصرية لدور الرياضة في صناعة نهضة مصر الحديثة، كما تخلق دوافع لبذل مزيد من الجهد.

ونعاهد فخامتكم على استمرار العمل الجاد لتحقيق البطولات ورفع علم مصر على منصات التتويج في ظل قيادتكم الحكيمة لبناء الجمهورية الجديدة.

وفاز نادي الزمالك على فريق نهضة بركان بهدف دون رد على ملعب استاد القاهرة ضمن إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتوج نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان بهدف دون رد على ملعب استاد القاهرة ضمن إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.