احذر.. أعراض تنذرك بنقص أوميجا 3

تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية جزءًا لا يتجزأ من نظامنا الغذائي وتلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحتنا، لكن نقص هذه العناصر الغذائية المهمة يمكن أن يؤدي إلى ظهور علامات سلبية مختلفة تظهر عدم توازن الجسم.

وفيما يلي أهم علامات وأعراض تحذيرية قد تظهر في جسمك عندما تعاني من نقص أوميغا 3.

جفاف الشعر والجلد

تخيل أن لديك بشرة جافة ومتقشرة وشعرًا باهتًا حتى عندما لا تكون درجة الحرارة جافة وباردة، هذا التغيير المفاجئ في صحة بشرتك يمكن أن يكون مؤشرا على أن جسمك يعاني من نقص أوميغا 3 وذلك لأنها مسؤولة عن الحفاظ على الغطاء الدهني لبشرتنا والاحتفاظ بالرطوبة.

ألم وتيبس المفاصل

ضع في اعتبارك أن أوميغا 3 هي دفاعك ضد الالتهابات وتلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على مفاصلنا في أفضل حالاتها، وبدون هذه الدهون المهمة، قد نواجه التهابًا متضخمًا يؤدي إلى التصلب .

صعوبة في التركيز

دماغك مليء بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وخاصة DHA، أو حمض الدوكوساهيكسانويك، ووجود ما يكفي من هذه العناصر أمر حيوي للمهام المعرفية مثل التذكر والتركيز. إذا لم تحصل على ما يكفي، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلة في قدراتك على التركيز ومعالجة المعلومات.

التعب وتقلب المزاج

تلعب أحماض أوميجا 3 الدهنية دورًا حاسمًا في التحكم في تقلبات مزاجنا وطاقتنا، فإذا أهملنا تناول هذه الأحماض الدهنية الأساسية، فقد نشعر بالاستنزاف ونشهد تغيرات في مزاجنا.

ضعف وظيفة المناعة

تُغير أحماض أوميغا 3 الدهنية قواعد اللعبة عندما يتعلق الأمر بالتحكم في جهاز المناعة، فإذا أصبح جسمك يعاني من نقص في هذه الأحماض الدهنية، فقد يعيق ذلك قدرة جهازك المناعي على درء العدوى، مما قد يؤدي إلى استجابة مناعية أقل قوة.

ما هو حمض أوميجا 3

الأوميجا 3 هو حمض دهني موجود بوفرة في الأسماك، وهي المادة المسؤولة عن إنتاج العديد من المواد التي تحافظ على توازن الكثير من العمليات الحيوية في الجسم،ويحصل عليه الإنسان من خلال الأطعمة والمكملات الغذائية فالجسم غير قادر على إنتاجه ذاتيًا.