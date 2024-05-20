محمد صبحي يعلن استمراره مع الزمالك.. ويتقدم بطلب للجماهير

أعلن محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك، عن موافقته على تجديد عقده مع النادي الأبيض خلال الفترة المقبلة، عقب الفوز بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان.

وتوج فريق الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان المغربي 1/صفر، اليوم الأحد، في إياب المباراة النهائية.

واستفاد الفريق من قاعدة الهدف خارج الأرض بعدما خسر ذهابا أمام نهضة بركان بنتيجة 2/1 الأسبوع الماضي في المغرب.

وقال محمد صبحي عبر برنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "أنا تحت أمر نادي الزمالك في أي شئ خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "سأستمر مع الزمالك وتحت أمر النادي في أي شئ يطلبه مني بالطبع، ولن أرحل".

وأتم: "لدي طلب وحيد من جماهير نادي الزمالك وهو أن يساندوا جميع اللاعبين، ويعلموا شئ واحد أن جميعنا نحب النادي جدا ومستعدين دائما لبذل كل مجهودنا من أجله".

وكرر الزمالك سيناريو اللقب الأول عندما فاز بكأس الكونفدرالية في عام 2019 على حساب نهضة بركان بعد الفوز على الفريق المغربي بركلات الترجيح بعدما تبادلا الفوز 1/صفر في مباراتي الذهاب والعودة.

وفرط نهضة بركان في فرصة التتويج بكأس الكونفدرالية للمرة الثالثة بعد عامي 2020 و2022 ليبقى الصفاقسي التونسي في صدارة أكثر الأندية تتويجا بكأس البطولة القارية برصيد ثلاث مرات.

وخسر الفريق المغربي نهائي كأس الكونفيدرالية للمرة الثانية أمام الزمالك الذي تساوى بلقبين مع كل من نهضة بركان والنجم الساحلي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي وتي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية.