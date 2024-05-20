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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المندوه: حصلنا على الكونفدرالية في ظل ظروف صعبة

حسام المندوه
حسام المندوه

عبر حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك عن سعادته بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

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هشام نصر: جمهور الزمالك هو البطل الحقيقي

وقال المندوه في تصريحات تليفزيونية: “ واجهنا ظروفا صعبة وتحديات عديدة والكونفدرالية واحدة من أصعب البطولات نظرا لحصولنا عليها في تلك الظروف الصعبة التي تطارد النادي ”.

وتابع: “ جماهير الزمالك لديها حكمة وفكر رشيد وتدعم النادي في أصعب الظروف ”.

وأضاف: “ نعد الجمهور بحل مشاكل الزمالك في الفترة المقبلة وتصحيح أخطائنا أول بأول.. ونعلم أن الجمهور زعلان من حال الألعاب الأخرى لكننا نعدهم بتحسن فرق الصالات خلال الفترة المقبلة ”.

وأتم: “ سعيد بتهنئة النادي الأهلي لنا.. ونتمنى التوفيق لهم في البطولة الإفريقية ولكني أقول من الآن السوبر الإفريقي زملكاوي ”.

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