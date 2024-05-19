أونروا: الادعاءات بأن سكان غزة يمكنهم الانتقال إلى مناطق آمنة كاذبة

قال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن "800 ألف من الفلسطينيين في رفح جنوبي غزة، أجبروا على النزوح من المدينة دون حماية ودون ممر آمن، منذ بدء الحرب الإسرائيلية بالمنطقة".

وأعلن مفوض الـ"أونروا" فيليب لازاريني، في بيان أمس السبت، أن "مناطق النزوح في دير البلح وخان يونس والمواصي في غزة، لا تتمتع بإمدادات المياه الصالحة للشرب أو مرافق الصرف الصحي".

وأضاف أن الادعاءات بأن الناس في غزة يمكنهم الانتقال إلى مناطق آمنة أو إنسانية هي ادعاءات "كاذبة".

ووصف لازاريني الظروف الإنسانية في غزة بـ"الكارثية".

وأوضح أن ذلك سيستمر دون فتح المعابر البرية و"الوصول الآمن إليها"، مشيرا إلى أن "33 شاحنة فقط وصلت إلى رفح، منذ 6 مايو(أيار الجاري)".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.