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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لبيب: جمهور الزمالك كلمة السر في الفوز بالكونفدرالية وفخور بتهنئة الرئيس

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أن جمهور القلعة البيضاء كلمة السر في التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

وقال حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في تصريحات عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"من وجهة نظري أن جمهور الزمالك كلمة السر في الفوز بالكونفدرالية ومشوار الزمالك في الكونفدرالية كان مليئًا بالتحديات طوال البطولة ".

وتابع لبيب: " فخور بتهنئة الرئيس السيسي للزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية على حساب فريق نهضة بركان واتمنى مزيد من البطولات ".

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