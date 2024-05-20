حمض يحميك من شيخوخة البشرة.. تعرف عليه

العناية بالبشرة من الأمور التي أصبحت محل إهتمام غالبية السيدات فأصبحوا يسعون إلى استخدام المنتجات الطبيعية والأحماض ومنها حمض الهالورينك الذي اشتهر بفعاليته الشديدة في تعزيز صحة البشرة.

وفي هذا الصدد أوضحت العديد من التجارب أن حمض الإيلاجيك يعد (Ellagic acid) بمثابة سر شباب البشرة؛ حيث يحارب التجاعيد، ويمنح البشرة مظهراً مشدوداً يشع شباباً وحيوية.

وأوضحت مجلة "Stylebook" أن حمض الإيلاجيك يعد سلاحاً فعالاً لمحاربة الشيخوخة؛ حيث يمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، ويعمل على مواجهة الإجهاد التأكسدي، وما يعرف "بالجذور الحرة، التي تهاجم خلايا البشرة وتُعجّل بالشيخوخة.

ويثبط أيضًا حمض الإيلاجيك الإنزيمات المسؤولة عن تفكك الكولاجين، ما يساعد ألياف الإيلاستين في الحفاظ على سُمكها ويطيل عمرها، وبالتالي تتمتع البشرة بمظهر مرن ومشدود، ينطق بالشباب والحيوية.

وبالإضافة إلى ذلك، يثبط حمض الإيلاجيك إنتاج الميلانين في الجسم، ما يحد من ظهور بقع صبغية مع التقدم في العمر، لذا يدخل ضمن مكونات كريمات الترطيب والسيروم وماسكات الوجه، مشيرة إلى أنه يوجد أيضاً بشكل طبيعي في بعض الفواكه مثل التوت والفراولة والرمان.