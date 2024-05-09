9 نصائح أساسية للعناية بالبشرة لتكون صحية وشبابية

البشرة الصحية.. مع تعرض البشرة للكثير من العوامل التي تضرها مثل الهواء الملوث المحمل بالغبار والأتربة وأشعة الشمس الضارة، والإجهاد النفسي نتيجة الضغوطات اليومية، وغيرها من الأسباب الداخلية بالجسم والخارجية والتي تسبب الضرر بالبشرة، يجب علينا الاهتمام بالعناية بها بطرق فعالة وصحية حتى لا تصاب بالأذى بعيدًا عن هوس المنتجات والماركات المنتشرة.

أساسيات العناية بالبشرة

وعلى كل شخص اختيار نظام عناية فعال ومفيد يناسب بشرته نظرًأ لاختلاف أنواع البشرة فيما بيننا، ووفق لموقع "stylecraze"، هناك أساسيات للعناية بالبشرة أهمهم الروتين المستخدم بشكل يومي ويتم لك عبر خطوات بسيطة هي:

تنظيف البشرة جيداً لإزالة الأتربة والمترسبات على البشرة والمكياج .

الترطيب لتجديد بشرتك بالعناصر الغذائية الأساسية وتوفير الترطيب للاحتفاظ بها نضرة وتجنب جفافها.

استخدام واقي الشمس لحماية البشرة من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس والحرارة.

تقشير البشرة لإزالة المترسبات المتراكمة من عمق مسام الوجه باستخدام التونر اللطيف اليومي والمقشر والأقنعة الأسبوعية والوصفات الطبيعية.

بقاء البشرة رطبة باستمرار، حيث أن عدم الترطيب يصيبها بالإرهاق والبهتان والجفاف.