تامر حسني وبسمة بوسيل.. نظرات متبادلة ورسائل غامضة (تفاصيل)

هل في طريقهما للعودة؟

لطالما اعتاد جمهور المطرب تامر حسني على تفاعله الدائم على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام، ومشاركة العديد من الأغاني ومقاطع المصورة عبر خاصية الإستوري ، وهو ما أثار جدل خلال الساعات الماضية حيث شارك صورة وأغنية رُجح انها تحمل رسائل غامضة وذلك بعد أن أشعل حفل زفاف ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي ، وظهر فيه وهو بجانب طليقته بسمة بوسيل وجمع بينهما رقصة غزل ملفتة.

و شارك تامر عدد من القصص المصورة ومن بينها مقطع من أغنية أنا نفسي نرجع تاني ، وهو ما أثار حيرة جمهوره حول كونها رسالة غامضة لأم أولاده، وفي "ستوري" أخرى، ظهر فيه وهو يغني "يا وحشني"، وبعدها مقطع من أغنية "نسيانك صعب أد إيه إني أقدر عليه".

وكان قد لفت الزوجان السابقان الأنظار في حفل الزفاف حيث ظهرا منسجمان للغاية أثناء تأدية تامر حسني لعدد من أغانيه الشهيرة .

تامر حسني يدعم بسمة بوسيل

وكانت قد شاركت الفنانة بسمة بوسيل مقطع من أغنيتها الجديدة "البدايات" وهو من انتاج تامر حسني وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام، وعلقت على الفيديو قائلة:" البدايات أجمل بص حواليك وأسأل ..اسمعوا أغنيتي الجديدة #البدايات دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الاستماع .. ان شاء الله تعجكم ".

وأضافت:"مستنية رأيكم ،على فكرة الاغنية دي بتاعت تيمو ، و لما قلتله اننا عايزة اعمل اغاني بتاعتي على طول شجعني و قالي طب اول اغنية ليكي انا هعملهالك ، و طلبت منو دي عشان كنت بحبها اوي ، فمترددش لحظه انه يديهالي، Thank u ya temo so much this means a lot to me ".

سبب طلاق بسمة بوسيل وتامر حسني

كشفت الفنانة بسمة بوسيل سبب إنفصالها عن الفنان تامر حسني قائلة أثناء استضافتها بحلقة من برنامج ع المسرح، الليلة، للاعلامية منى عبدالوهاب: "احنا وصلنا لمرحلة مكناش بنعرف نتكلم، طبيعة شغل تامر كمان صعبة ودايمًا محتاجة مجهود، لكن اكتشفت إن المشكلة فيا أنا بتعلق جدًا بالأشخاص، ودي أزمتي".

وأضافت بوسيل أن اللجوء لله عز وجل، كان أسلم حل بالنسبة لها في تلك المرحلة: "روحت 3 مرات عمرة في سنة واحدة، أجري على الكعبة واشتكي والحمد لله بقيت راضية".

وتابعت بوسيل: "لما كنت بقعد مع نفسي وأراجع شريط حياتي كنت أقول ليه يحصل فيا كده! وهو أنا عملت إيه يا رب عشان يحصل فيا كل ده؟ وكنت ببقى متضايقة جدا".