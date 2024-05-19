بعد حصول طالبان على المركز الرابع عالميًا.. ما هو علم الطب المتعدي

يتسائل الكثير عن مفهوم وأهميته علم الطب المتعدي وبالأخص بعدما حصل طالبان مصريان من مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ على المركز الرابع عالميًا في مجال علم الطب المتعدي، عن مشروعهما: “مزامنة نمط حياة مرضى الكلى الإسفنجية النخاعية” واستخدامهما للذكاء الاصطناعي لدعم عملية إدارة الكشف عن المرض، ومتابعة تطوراته.

ترصد بوابة الوفد الإلكترونية أهم المعلومات عن علم الطب المتعدي.

علم الطب المتعدي هو أحد تخصصات الطب الذي يُعنى بدراسة الأمراض المعدية، كما يُعدّ علم الطب المتعدي من أهم تخصصات الطب نظرًا لانتشار الأمراض المعدية في جميع أنحاء العالم، ففي السنوات الأخيرة، شهد العالم ظهور العديد من الأمراض المعدية الجديدة، مثل فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) وفيروس سارس وفيروس كورونا، لذلك، يلعب علم الطب المتعدي دورًا هامًا في مكافحة هذه الأمراض والحدّ من انتشارها.

تخصصات علم الطب المتعدي

علم الأوبئة: يُعنى بدراسة أنماط انتشار الأمراض المعدية في السكان.

علم المناعة: يُعنى بدراسة كيفية عمل جهاز المناعة على مكافحة الأمراض المعدية.

علم الأحياء الدقيقة الطبية: يُعنى بدراسة الكائنات الحية الدقيقة التي تسبب الأمراض المعدية.

علم الأمراض المعدية: يُعنى بتشخيص وعلاج الأمراض المعدية.

علم الفيروسات: يُعنى بدراسة الفيروسات التي تسبب الأمراض المعدية.

علم الطفيليات: يُعنى بدراسة الطفيليات التي تسبب الأمراض المعدية.

خصائص علم الطب المتعدي

الأسباب: تحديد مسببات الأمراض المعدية، مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات.

طرق الانتقال: فهم كيفية انتقال الأمراض المعدية من شخص لآخر، سواء عن طريق التلامس المباشر أو غير المباشر أو عن طريق ناقلات المرض.

الأعراض والعلامات: تشخيص الأمراض المعدية من خلال دراسة أعراضها وعلاماتها.

الوقاية: وضع استراتيجيات للوقاية من الأمراض المعدية، بما في ذلك التطعيمات وتحسين النظافة العامة.

العلاج: تطوير علاجات للأمراض المعدية، بما في ذلك المضادات الحيوية والأدوية المضادة للفيروسات.

أماكن عمل أطباء الطب المتعدي

المستشفيات: تشخيص وعلاج المرضى الذين يعانون من أمراض معدية.

المختبرات: إجراء الفحوصات الميكروبيولوجية لتشخيص الأمراض المعدية.

المراكز الصحية: تقديم المشورة حول الوقاية من الأمراض المعدية.

الوكالات الحكومية: المساعدة في مكافحة الأمراض المعدية على المستوى الوطني.

المنظمات الدولية: المساعدة في مكافحة الأمراض المعدية على المستوى الدولي.

يُعدّ علم الطب المتعدي تخصصًا هامًا ومثيرًا للاهتمام، حيث يلعب دورًا هامًا في حماية صحة الإنسان.