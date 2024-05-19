ممدوح عباس يهنئ جماهير الزمالك بالكونفدرالية
أعرب ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، عن سعادته البالغة بحصول الفارس الأبيض على لقب الكونفدرالية.
وقال عباس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة الزمالك: "مبروك لكل جماهير نادي الزمالك وللنادي العظيم الذي أثبت اليوم أنه بطل، وان شاء الله الفريق سيحصل على كل البطولات خلال الفترة المقبلة".
وأضاف: "أعشق الفانلة البيضاء ونادي الزمالك، وجماهير القلعة البيضاء دائما تصنع النجوم البطولات".
وأوضح: "لاعبو الزمالك بذلوا مجهودا كبيرا من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية وأشكرهم على الأداء المميز".
واختتم تصريحاته قائلا: "أعد جماهير نادي الزمالك باستمرار زيزو داخل القلعة البيضاء ولن يرحل عن الفريق".