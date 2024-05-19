انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء إلى شمال سيناء

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة شمال سيناء، يومي الخميس والجمعة (15 – 16 ذو القعدة 1445هـ)، الموافق(23- 24/5/2024م).

وتضم القافلة ثلاثة من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنان من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "الحج بين كمال الإيمان وعظمة التيسير.. وما على الحاج قبل سفره"، وذلك على النحو التالي:

الأوقاف: قراءة سورة الكهف كاملة لكبار القراء من مسجدي الحسين والسيدة زينب

نشرت وزارة الأوقاف المصرية، جدول قراءة سورة الكهف كاملة لكبار القراء خلال شهر مايو 2024م، وذلك كل جمعة الساعة العاشرة صباحًا من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، والحادية عشرة صباحًا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها.

أوضحت الأوقاف، وذلك على النحو التالي:

أولًا: مسجد الإمام الحسين

الجمعة 24/ 5/ 2024م - القارئ الشيخ/ طه النعماني.

الجمعة 31/ 5/ 2024م - القارئ الشيخ/ أحمد تميم المراغي.

ثانيًا: مسجد السيدة زينب

الجمعة 24/ 5/ 2024م - القارئ الشيخ/ يوسف قاسم حلاوة.

الجمعة 31/ 5/ 2024م - القارئ الشيخ/ كارم الحريري.

وزير الأوقاف من مسجد السيدة: كلمة الرئيس بقمة البحرين تدل عن شجاعته

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في كلمته بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة عقب صلاة الجمعة؛ محبي آل البيت والشعب المصري كله بافتتاح مسجد السيدة/ زينب (رضي الله عنها) بعد تطويره، مقدمًا الشكر للهيئة الوطنية للإعلام والإذاعة المصرية على حرصهما على نقل أول صلاة جمعة بعد افتتاح هذا المسجد وتشريف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتتاحه كاملًا.

والتهنئة الثانية بعد التهنئة بافتتاح المسجد هي تهنئتنا بشاب من شبابنا إمام من أئمة وزارة الأوقاف يُقدَّم خطيبًا بهذا التمكن في أول خطبة جمعة له بالتلفزيون المصري، لأن عمارة المسجد مبنى تحتاج إلى عمارته معنى، وكما نفتتح عشرات المساجد بين أسبوع وآخر نقدم عشرات الشباب القادرين على أداء خطاب وسطي وفكري مستنير، وكما نهنئ بطبيب ينبغ ومهندس ينبغ وفيزيائي ينبغ وكيميائي ينبغ وصانع ينبغ ومصنع يُنشأ وأرض تستصلح، نهنئ أيضًا بقارئ يُعتمد وخطيب يَنبغ.

الإذاعة المصرية

كما أكد وزير الأوقاف أن الهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في الإذاعة المصرية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف اعتمدت في الأيام القليلة الماضية 12 قارئًا لينضموا إلى كبار القراء بالإذاعة والتلفزيون المصري، لإحياء الجُمع والفجر داخل مصر وخارجها بعظيم قراءتهم، امتدادًا لدولة التلاوة المصرية العظيمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: القراء الذين تم اعتمادهم إذاعات خارجية بما فيها قرآن الجمعة والفجر، وهم: القارئ الشيخ عزت السيد راشد، والقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم عبد السميع خليف، والقارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة، والقارئ الشيخ كارم راضي الحريري، والقارئ الشيخ نصر السعيد محمد، والقارئ الشيخ الدكتور أحمد عبد الرحمن الزارع، والقارئ الشيخ حسن محمد حسن الدشناوي، والقارئ الشيخ محمد السيد السعدني.

ثانيًا: القراء الذين تم اعتمادهم لتسجيل الأمسيات الدينية، وهم: والقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة، والقارئ الشيخ محمود سالمان عبد السلام، والقارئ الشيخ عيد حسن أبو عشرة، والقارئ الشيخ جمال السيد حسين.

جدير بالذكر أنه لأول مرة في تاريخ الإذاعة المصرية منذ إنشائها يتم اعتماد هذا العدد، بما يدل على عظمة دولة التلاوة المصرية، وأن مصر ولادة في كل المجالات في جميع عصورها وعبر تاريخها العظيم.

وها نحن اليوم نقدم ابنًا من شبابنا يؤدي خطبة الجمعة لأول مرة على الهواء مباشرة بهذا التمكن لنؤكد أننا على درب الإعداد والتأهيل شديد التميز للأئمة والواعظات سائرون.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحسن إعداد وتأهيل الأئمة والواعظات وتوجيه سيادته بتطوير إذاعة القرآن الكريم والدفع بأصوات جديدة من شباب القراء والمبتهلين المتميزين بها.

هذا وقد أشاد وزير الأوقاف بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في القمة العربية بمملكة البحرين مؤكدًا أنها كلمة شجاعة وحكيمة لقائد شجاع وحكيم في وقت مفصلي، سواء فيما يتصل بالحفاظ على أمننا القومي، أم في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، فهذا الخطاب العظيم يؤكد أن مصر لم ولن تفرط لا في أمنها القومي ولا في ذرة من ترابها، ولا في دعم قضية أشقائنا الفلسطينيين، وإقامة دولتهم على حدود ما قبل الرابع من يونيو حزيران 1967م وعاصمتها القدس.

جدير بالذكر أن خطبة الجمعة اليوم كانت بعنوان: واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة، وألقاها الشيخ/ أحمد سعد عباس محيسن إمام وخطيب مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة بحضور سيادة اللواء/ خالد عبد العال محافظ القاهرة، والأستاذ/ محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، والشيخ/ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، و السيد/ السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، وأ.د/ محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، ود. هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، وجمع غفير من رواد مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة.