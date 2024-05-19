هام لمرضى السكري.. ما هي مكونات وجبة الإفطار المثالية؟

تعتبر وجبة الإفطار ذات أهمية كبيرة لمرضى السكري، حيث أظهرت الدراسات أن تناول وجبة إفطار صحية يمكن أن يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم أثناء الصيام وفي المتوسط العام. ينصح الأطباء بأهمية عدم تخطي هذه الوجبة لضمان التحكم الأمثل في نسبة السكر في الدم على مدار اليوم.

تأثير وجبة الإفطار على نسبة السكر في الدم

وفقًا للأطباء، ينبغي أن تكون وجبة الإفطار غنية بالدهون الصحية ومعتدلة في البروتين. ويرجع ذلك إلى أن مثل هذه الوجبة تكون عادةً منخفضة في الكربوهيدرات، مما يساعد على الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم. وأفاد موقع "تايمز ناو" أن هذه التركيبة الغذائية تعد الأفضل لمرضى السكري لأنها تحد من التقلبات الكبيرة في مستوى السكر.

مكونات وجبة الإفطار المثالية

يشدد الأطباء على أن وجبة الإفطار يجب أن تكون مزيجًا من الألياف، الكربوهيدرات المعقدة، البروتينات، الدهون الصحية، والخضروات. هذه المكونات تعمل معًا للحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن النطاق الطبيعي، وتوفر الطاقة اللازمة لبداية اليوم.

العوامل المؤثرة في تنظيم نسبة السكر في الدم

إلى جانب تناول وجبة إفطار صحية، تلعب عدة عوامل أخرى دورًا في تنظيم مستويات السكر في الدم، مثل وزن الجسم، النشاط البدني، التوتر، والوراثة. إلا أن النظام الغذائي يظل عنصرًا أساسيًا في هذه المعادلة.

تجنب الأطعمة الضارة

أطعمة الإفطار التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف والكربوهيدرات المكررة يمكن أن تسبب تقلبات حادة في مستويات السكر في الدم، وهذا ما يجب على مرضى السكري تجنبه. ينصح الدكتور أحمد السنهوري، أخصائي الأمراض الباطنة والسكري والغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر، بأن تحتوي وجبة الإفطار على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة أعلى من الدهون الصحية والألياف والبروتين. هذه التركيبة تساعد في الحفاظ على انخفاض مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة اللازمة لبقية اليوم.

التأثير السلبي لتخطي وجبة الإفطار

تجاهل وجبة الإفطار له تأثير سلبي على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال اليوم. وأوضح الدكتور السنهوري أن تخطي هذه الوجبة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم في الصباح، وذلك بسبب إفراز الكبد للسكر المخزن في هذا الوقت. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون خلايا الجسم أكثر مقاومة للأنسولين، الهرمون المسؤول عن تنظيم نسبة السكر في الدم.

ينصح مرضى السكري بتناول وجبة إفطار تتضمن دهون صحية وبروتين معتدل لتجنب الارتفاع المفاجئ في مستوى السكر في الدم في وقت لاحق من اليوم. وجبة الإفطار الصحية يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في منع هذه التقلبات الحادة وتحسين التحكم العام في مستوى السكر.