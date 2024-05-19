حتى لا تفسد.. ٥ فواكه ممنوع تخزينها في الثلاجة في الصيف

مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يصبح الحفاظ على الطعام طازجًا وآمنًا أمرًا بالغ الأهمية. يتجه الكثيرون إلى تخزين كل شيء في الثلاجة لحمايته من التلف، إلا أن هناك بعض الفواكه التي لا ينبغي تبريدها، حيث يمكن أن يؤثر ذلك سلبًا على مذاقها وملمسها وقيمتها الغذائية.

ما الفواكه التي يجب تجنب تخزينها في الثلاجة؟

وفي هذا الصدد، موقع "Healthline" نشر تقريرًا يوضح هذه الفواكه ويشرح الأسباب الكامنة وراء ضرورة تخزينها في درجة حرارة الغرفة. فيما يلي ثماني فواكه يجب تجنب حفظها في الثلاجة:

الموز

الموز من الفواكه التي لا يجب تخزينها في الثلاجة أبدًا. عند تبريد الموز، تتحول قشوره إلى اللون الأسود مما يجعله غير مرغوب فيه، خاصة للأطفال. إضافة إلى ذلك، فإن عملية نضج الموز تتباطأ بشكل كبير في درجات الحرارة الباردة، لذا يُفضل تخزينه في درجة حرارة الغرفة حيث ينضج بشكل طبيعي ويحافظ على طعمه وقيمته الغذائية.

البطيخ

الكثيرون يعتقدون أن حفظ البطيخ في الثلاجة يمنع فساده بسرعة، ولكن العكس صحيح. تبريد البطيخ يقلل من محتواه من مضادات الأكسدة، مما يضعف قيمته الغذائية. من الأفضل تخزين البطيخ في درجة حرارة الغرفة حتى يتم قطعه، وعندها يمكن تبريد القطع للحفاظ عليها لبضعة أيام.

البابايا

تخزين البابايا في الثلاجة يؤدي إلى تغيرات في طعمها وملمسها. درجة الحرارة المنخفضة تبطئ عملية نضج البابايا، مما يجعلها أقل نكهة وقوامًا غير مرضي. لذلك، يُفضل ترك البابايا في درجة حرارة الغرفة حتى تنضج تمامًا، وعندها يمكن تبريدها للحفاظ عليها لفترة أطول.

الأناناس

تخزين الأناناس في الثلاجة يمكن أن يتسبب في تدهور قوامه وطعمه. التبريد يؤدي إلى أن تصبح الفاكهة طرية جدًا، مما يفقدها نضارتها. من الأفضل تخزين الأناناس في درجة حرارة الغرفة للحفاظ على قوامه ونكهته الطازجة. ومع ذلك، إذا كان الأناناس ناضجًا تمامًا، يمكن تبريده لبضعة أيام لمنع تلفه المفرط.

المانجو

تخزين المانجو في الثلاجة يعد خطأ شائعًا. درجات الحرارة الباردة تبطئ عملية نضج المانجو وتؤثر على طعمه وملمسه. التبريد يمكن أن يسبب ظهور بقع داكنة على الفاكهة، مما يجعلها غير جذابة للاستهلاك. من الأفضل تخزين المانجو في درجة حرارة الغرفة للاستمتاع بنكهتها الكاملة وعصارتها.

إلى جانب هذه الفواكه الخمس الرئيسية، هناك فواكه أخرى يُنصح بعدم تبريدها مثل الطماطم، الأفوكادو، والخوخ. تبريد هذه الفواكه يؤدي إلى تغيرات غير مرغوب فيها في نكهتها وملمسها، حيث أن عملية النضج الطبيعية تتوقف عند درجات الحرارة المنخفضة.