برناردو سيلفا يعلق على تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

علق البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، على تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي خلال اللحظات القليلة الماضية، بعدما حقق الفوز على نظيره وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأكد سيلفا في تصريحات أبرزتها صحيفة "سكاي" البريطانية، عن أن لاعبي مانشستر سيتي محظوظين بحصولهم على 4 مرات للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتابع: "بالطبع حققنا الفوز على ليفربول مرتين بنقطة واحدة، وحاليًا آرسنال بنقطتين، مما يجعلنا ندرك قوة الدوري الإنجليزي، والحظ كان يحالفنا".

وأردف: "بالتأكيد، فخورون وسعداء للغاية، نجحنا في تحقيق إنجازًا لم يتحقق من قبل، وهذا ما يجعلنا نشعر بالفخر بما قدمناه".

وأضاف: "هذا اللقب الأكثر تميزًا هو الأول لنا في الرباعية المتتالية، كما أننا جمعنا 100 نقطة، وهذا لم يحدث أبدًا في تاريخ المسابقة".

وأوضح: "هذه الطريقة التي تم بناء الفريق بها تعد مميزة للغاية، الجميع يعمل بجد، وفي كل موسم نقدم أفضل ما لدينا، ونريد أن نكون أفضل حتى لو كنا أبطالًا".

وأتم سيلفا تصريحاته: "لابد من التأكيد من أن اللاعبين الجدد يشعرون بالأهمية دائمًا، من غير المقبول في هذا الفريق عدم العمل وتقديم 100%، هذا ما نفعله في كل مباراة بغض النظر عن المنافس، وجميكم رأيتم كيف فعلنا ذلك أمام وست هام اليوم".