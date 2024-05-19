اعتراضات من الجهاز الفني لـ نهضة بركان لحكم مباراة الزمالك

نهائي الكونفدرالية

قام الجهاز الفني لفريق نهضة بركان المغربي، بالإعتراض بقوة على السنغالي عيسى سي حكم لقاء الزمالك ونهضة بركان والتي تقام بينهما على ستاد القاهرة الدولي في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتقدم الزمالك بهدف نظيف سجله أحمد حمدي بعد تسديدة سكنت الشباك في الدقيقة 23.

وذهب التونسي معين الشعباني مدرب نهضة بركان بعد نهاية الشوط الأول ومعه بعض معاونيه للحكم السنغالي للاعتراض على قراراته.

رد عيسى سي على الجهاز الفني لفريق نهضة بركان بتحذيرهم في حال التمادي معه في الاعتراضات.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – إبراهيما نداي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

تشكيل نهضة بركان ضد الزمالك:

حراسة المرمى: حمزة حمياني

خط الدفاع: حمزة الموساوي - إيسوفو دايو – عبد الحق عسال - عادل تاحيف.

خط الوسط: أيوب خيري – محمد المرابط – ياسين البحيري.

خط الهجوم: يوسف الفحلي – فاليري ياسين - يوسف مهيري.

