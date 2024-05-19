منتخب القليوبية يفوز على القاهرة 1/5 بدور الـ 32 لدوري مراكز الشباب

فاز منتخب القليوبية لكرة القدم لمواجهة على منتخب القاهرة ( ٥ / ١ ) في الدور ال 32 من تصفيات دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة على مستوى الجمهورية في المباراة المقامة على ملعب مركز شباب السيخ زايد اليوم الاحد الموافق 19 / 5 برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

نظمت إدارة الشباب بالمديرية مغدعسكر تدريب للمنتخب بحضور الجهاز الفني للمنتخب ممثلا في الكابتن رمضان السيد المدير الفني للفريق نجم النادي الاهلي السابق ، والكابتن عادل حمودة مدرب المنتخب ، والكابتن اسلام علاج طبيعي ، والكابتن عمر حسن مدرب حراس المرمى والمدير الاداري للمنتخب عامر حمدي .

هنأ الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية اللاعبيين لما شهدته المباراة من اداء مميز وروح رياضية مؤكدا على ضرورة والعمل على تنمية المهارات الفردية والجماعية لتمثيل القليوبية تمثيلا مشرفا مشيرا إلى دعمه الدائم لدوري مراكز الشباب واكتشاف المواهب وتنميتها وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

فيما أشار الصبروط إلى الدور الكبير الذي تلعبه مراكز الشباب في تنمية المهارات الفردية والجماعية للاعبين واعتبار مراكز الشباب اول خطوة في صناعة لاعب محترف موجها بضرورة التزام اللاعبين بالتعليمات الادارية الواردة من الجهاز الفني ومنسقي الدوري للخروج بالمنتخب بالصورة المشرفة والشكل اللائق .

كما أعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية عن بالغ سعادته لتواجده بين الشباب كن أبناء القليوبية أصحاب المهارات المتميزة والمواهب الفريدة في اداء اللعبة الشعبية الأولى في مصر والعالم مضيفا أن الساحرة المستديرة معشوقة الجماهير عبر السنين وستظل محل طموح كثير من الشباب.