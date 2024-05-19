أمينة خليل تنضم لـ فيلم الست مع منى زكي

انضمت الفنانة أمينة خليل، لأسرة فيلم الست، بطولة النجمة منى زكي، والمقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة بعدما تنتهي مرحلة التعاقد من باقي النجوم .

يضم فيلم الست مجموعة مميزة من النجوم، أبرزهم: أحمد حلمي، نيللي كريم، كريم عبدالعزيز، أمينة خليل ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ومن إنتاج سينرجي وبدعم من صندوق big time، الذي تم تأسيسه لرعاية الأفلام المصرية والسعودية والعربية.

كانت آخر أعمال أمينة خليل، فيلم شقو والذي يواصل نجاحه في دور العرض السينمائي، يشارك في بطولته مجموعة من النجوم، أبرزهم: عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني.

آخر أعمال منى زكي

عرض للفنانة منى زكي، آخيرًا فيلم رحلة 404، وحقق نسبة إيرادات ضخمة وقت عرضه بجميع دور العرض السينمائي .

تفاصيل فيلم رحلة 404

يعد فيلم "رحلة 404" التعاون الثاني بين الفنانة منى زكي والمخرج هاني خليفة بعد فيلم "سهر الليالي"، وهو من تأليف محمد رجاء، ويضم مجموعة من النجوم، أبرزهم: محمد فراج، سما إبراهيم، محمد ممدوح، خالد الصاوي، شيرين رضا وجيهان الشماشرجي، بالإضافة إلى عارفة عبد الرسول وحسن العدل.

تدور أحداث الفيلم حول «غادة» التي تجسد شخصيتها منى زكي، وقبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، تتورط في مشكلة طارئة، فتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.