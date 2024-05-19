بالورد الأسود.. أسما إبراهيم نجمة لامعة في سماء الموضة

سعر خيالي

تألقت الإعلامية أسما إبراهيم مقدمة برنامج حبر سري في حفل زفاف الفنانة ريم سامي وشقيقة المخرج محمد سامي بفستان صيفي جذاب عكس جمالها وأنوثتها، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف أنظار متابعيها باللوك الساحر، حيث اعتادت على الظهور بإستايلات مميزة تتناسب مع شكل جسمها.

أسما إبراهيم

سعر فستان أسما إبراهيم في حفل زفاف ريم سامي

وظهرت أسما إبراهيم بفستان مجسم جذاب بصيحة الأوف شولدر، توقيع دار الأزياء ALEXANDER MCQUEEN وتميز بلونه الأبيض ومطبوع عليه بالورود السوداء، مع طيات في نهايته، مما عكس رشاقتها وقوامها الممشوق، وبلغ سعر الفستان 3667 يورو، أي ما يعادل 186 ألف جنيه.

وتزينت أسما بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس والحجر الأزرق، فضمت عقد قصير ملتف حول العنق، مع أقراط كبيرة الحجم وخاتم وأنسيال.

ومن الناحية الجمالية، تألقت أسما إبراهيم بتصفيفة شعر ساحرة، تاركة خصلاتها البنية تتدلى على أحد كتفيها وظهرها بصيحة الويفي الناعم.

ووضعت أسما مكياج ناعم مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها بالكونتوروالهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر بني، كما اختارت رسمة العين المسحوبة، باستخدام الآيلاينر والرموش الكثيفة في نهاية العين، بالإضافة للآيشادو باللون البني المدمج مع البيج والشيمر اللامع، وإعتمدت أحمر شفاه باللون الكشمير الفاتح ؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها.

أسما إبراهيم تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

وفي سياق آخر، أعلنت الاعلامية أسما إبراهيم، حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية، ونشرت أسما، صورًا لها من دبي، عبر خاصية الستوي بحسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "شكرًا دولة الإمارات العربية على منحي الإقامة الذهبية بلدي الثاني اللي بعتز بيها وبشعبها الجميل".

الإعلامية أسما إبراهيم

أسما إبراهيم أول إعلامية مصرية تقدم حفل إيمي جالا

وقدمت أسما إبراهيم مؤخرًا حفل "إيمي جالا" كأول اعلاميه مصرية تقدم الحفل الذي أقيم في دبي واستضاف عدد كبير من المشاهير وخاصة في عالم الموضة من جميع أنحاء العالم .

يذكر أن أسما إبراهيم قدمت مؤخرًا الموسم السابع من برنامج حبر سري وعرض في شهر رمضان الماضي والذي حقق نجاح وحصد علي افضل برنامج في عده استفتائات.