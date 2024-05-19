الخارجية الأذرية: أذربيجان مستعدة لتقديم الدعم بشأن تحطم مروحية الرئيس الإيراني

أعلنت وزارة الخارجية الأذرية ، اليوم الأحد ، أن البلاد مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم فيما يتعلق بحادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ونقلت وكالة أنباء تريند " الأذرية" عن بيان الخارجية :"نشعر بقلق بالغ إزاء أنباء تحطم المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية عبد اللهيان ومسؤولين آخرين ، نأمل وندعو من أجل سلامتهم وحمايتهم في الوقت الذي يحاول فيه رجال الإنقاذ الوصول إلى الموقع ، وأن أذربيجان، كدولة صديقة وشقيقة، مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم".

وتعرضت مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وممثل المرشد الأعلى الإيراني في تبريز محمد علي علي هاشمي وحاكم مقاطعة أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، الى هبوط إضطراري في طريقها من هودافرين إلى تبريز.

الطوارئ الإيرانية: عمليات البحث الجوي عن طائرة الرئيس مستحيلة بسبب الضباب

أعلنت خدمات الطوارئ الإيرانية اليوم الأحد أنه من المستحيل القيام بعمليات بحث جوي عن الطائرة التي تقل الرئيس الإيراني إبرهيم رئيسي، والتي تعرضت لهبوط صعب في منطقة جبلية وعرة، بسبب الضباب.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إن عمليات البحث عن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسن أمير عبد اللهيان لا تزال جارية بعد أن تعرضت المروحية لهبوط صعب في منطقة جبلية شمال غرب إيران.

وأوضحت الوكالة أن الحادث وقع في غابة ديزمار ، بين مدينتي فرزكان وجولفا في مقاطعة أذربيجان الشرقية، وذلك أثناء عودة الرئيس من مناسبة إفتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وتم إرسال أكثر من عشرين فريق بحث وإنقاذ مجهز بالكامل، بما في ذلك طائرات بدون طيار وكلاب بوليسية، إلى المنطقة ، كما أرسلت القوات المسلحة الإيرانية وحدات من الكوماندوز والقوات الخاصة للمساعدة في عملية البحث.

وقالت (إرنا) إنه نظرا لوعورة التضاريس في المنطقة والظروف الجوية الصعبة، وخاصة الضباب الكثيف في المنطقة، فإن عملية البحث والإنقاذ قد تستغرق بعض الوقت.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإيرانية باباك يكتابراست إنه تم إرسال ثماني سيارات إسعاف إلى المنطقة، مضيفا أن الضباب الكثيف جعل جهود الإنقاذ الجوي مستحيلة ، وإنه تم نشر فرق الطوارئ الطبية المكونة من فنيين وأطباء في الموقع فور الإبلاغ عن الحادث.

وأضاف أنه تم إرسال مروحية طوارئ أيضًا لتقديم المساعدة، لكنها اضطرت للعودة بسبب الضباب الكثيف، لعدم تمكنها من الهبوط في المنطقة.

وسائل إعلام: إرسال 20 فريق إنقاذ ومسيرات لموقع طائرة الرئيس الإيراني

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن إرسال 20 فريق إنقاذ ومسيرات للمنطقة وعمليات الإنقاذ ستستغرق وقتا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية ..

وكانت كشفت وكالة إرنا الإيرانية أن ظروف الطقس الصعبة والضباب الكثيف عقد جهود الإنقاذ عقب حادث الطائرة المروحية التي تقل الرئيس رئيسي..