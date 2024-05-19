برسالة مفاجئة.. تامر حسني يلمح لرغبته في الرجوع لبسمة بوسيل |شاهد

بعد لقطة الفرح المثيرة للجدل

أثار النجم تامر حسني حيرة جمهوره خلال الساعات الأخيرة بعد منشور غامض له، فسره البعض على تلميحه لرغبته في الرجوع لطليقته بسمة بوسيل، وذلك بعد أيام من حضورهما معًا حفل زفاف ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي، حيث ظهرا معًا في أكثر من لقطة عكست انسجامهما والرومانسية تسيطر على ملامحهما أثناء غنائه معها.

هل يلمح تامر حسني لرغبته في الرجوع لبسمة بوسيل؟

ونشر تامر صورة مرسومة ومكتوب عليها: "نفسي نرجع تاني"، وفي الخلفية مقطع من أغنيته التي تحمل نفس الإسم، وتحديدًا مقطع: " ولا عارف بعدك أعيش طب أقولك حاجة تعباني من يومها وأنا في مكاني وأنت اللي مبتجيش"، الأمر الذي فسره البعض بإنه يرغب في العودة لبسمة بوسيل ويوجه لها رسالة غير مباشرة على طريقته الخاصة، وجاء ذلك من خلال خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

تامر حسني وبسمة بوسيل

ولفت تامر وبسمة الأنظار إليهما أثناء انسجامهما معًا في حل زفاف ريم سامي، حيث ظل يغازلها طوال الزفاف بينما كان يغني أغنيته "حلم سنين" وتبادلا معًا النظرات الرومانسية، الأمر الذي لاحظه الكثيرون وأكدوا حينها أنه لازال يحبها ويود الرجوع إليها.

“البدايات” تعيد المياه إلى مجاريها بين تامر حسني وبسمة بوسيل

في الوقت نفسه، كان الفنان تامر حسني قد أهدى تامر حسني طليقته أغنية "البدايات"، حيث أنتجها لها، وساعدها على غنائها بأداء مميز وإحساس مرهف، كما حرص على تهنئتها بالأغنية بعد طرحها من خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وجه تامر رسالة حب لبسمة قائلًا: "الدنيا كلها متغلاش عليكي يا بسوم، ألف مليون مبروك، وغنيتيها غُنا عظيم بجد، أيوا أنا المدرب والمنتج، بس إحساسك هو الموضوع كله، كل سنة وإنتِ طيبة ويا رب من اليوم ده كل أيامك في نجاح وفرح وانتصارات".

وأضاف: "شكرًا لصناع الأغنية المؤلف الكبير أيمن بهجت قمر والملحن الكبير محمد يحيى والموزع الكبير فهد ومهندس الصوت الكبير مصطفى رؤوف".

كما أعربت بسمة بوسيل عن سعادتها البالغة بالأغنية ودعم تامر لها، حيث نشرت مقطع من الأغنية وهما يغنيان معًا، وأرفقته بتعليق: "اسمعوا أغنيتي الجديدة البدايات، دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الاستماع، إن شاء الله تعجكم، ومستنية رأيكم".

وأضافت: "وعلى فكرة الأغنية دي بتاعت تيمو، ولما قلتله إني عايزة أعمل أغاني ليا على طول شجعني وقالي طب أول أغنية ليكي أنا هعملهالك، وطلبت منه دي عشان كنت بحبها أوي، فمترددش لحظه إنه يديهالي".

حضن دافئ يلم شمل تامر حسني وبسمة بوسيل ليلة رأس السنة

اختار الفنان تامر حسني أن يبدأ العام الجديد 2024 رفقة طليقته بسمة بوسيل وأبنائه الثلاثة، حيث فاجأ الجمهور بنشر صورة تجمعهم من أحدث ظهور لهم عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ما آثار الجدل حول رجوعهما لبعضهما البعض مجددًا.

سرعان ما انتشرت صورة تامر حسني مع بسمة بوسيل وأبنائه على نطاق واسع بين الجمهور، متسائلين عن حقيقة عودتهما لبعضهما البعض تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الجديدة 2024، وبعد مرور 8 أشهر فقط على طلاقهما.

ووجه تامر حسني رسالة حب للجمهور أرفقها بتعليق على صورته مع بسمة وأبنائه، حيث قال: "كل سنة وأنتوا طيبين ويا رب سنة أفضل على الجميع وعلى أمتنا العربية".

في الوقت نفسه، كشف مصدر مقرب من النجم تامر حسني أنه بالفعل عاد لزوجته بسمة بوسيل، حيث إنها عادت إلى منزله منذ ثلاثة أيام، ولكن في سرية تامة دون إعلان رسمي.

كما أشار المصدر إلى أن النجم تامر حسني كان حريصًا على لم شمل أسرته وإعادة المياه إلى مجاريها، قبل نهاية عام 2023، وبداية العام الجديد 2024، لافتًا أنه من المقرر أن يعلن الخبر رسميًا ويحتفل برجوعهما لبعض الليلة.

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

وكانت المغربية بسمة بوسيل قد فاجأت الجمهور بإعلان خبر انفصالها رسميًا عن النجم تامر حسني ووقوع الطلاق بينهما بعد زواج دام 12 عامًا، وذلك في شهر مارس الماضي، من خلال منشور عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت بسمة بوسيل: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير أمين يارب".

وسرعان ما رد عليها تامر حسني برسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": “وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا، أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب”.

وأضاف: "ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 عامًا مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم سأظل الأب والأخ والسند الصديق وفي حفظ الله".