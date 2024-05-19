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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تحديد موقع حادث مروحية الرئيس الإيراني

إبراهيم رئيسي
إبراهيم رئيسي

أفادت تقارير إعلامية، مساء الأحد، بنجاح فريق البحث والإنقاذ في تم تحديد مكان حادثة مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

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إعلام إيران يدعو الإيرانيين للدعاء للرئيس إبراهيم رئيسي عقب تقارير عن سقوط مروحيته

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إيران: لم يتم العثور على المروحية التي تقل الرئيس إبراهيم رئيسي

وذكرت مصادر إعلامية أن المروحية تتواجد بالقرب من قرية أوزي في غابات أرسباران، بمقاطعة ورزقان، إحدى مقاطعات محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.

وكانت وكالة أنباء "إرنا" كشفت أن فريق البحث والإنقاذ قد وصل منذ بضع الوقت إلى موقع الحادث.

وتابعت أن "ظروف الطقس الصعبة والضباب تعقد جهود الإنقاذ".

 

كما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن إرسال سرب من الطائرات المسيرة وفرق الهلال الأحمر إلى موقع طائرة الرئيس الإيراني.

 

ونقلت "إرنا" عن مصادر محلية قولها إن المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقل رئيس الجمهورية ووزير الخارجية حسین أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وبعض المسؤولين الآخرين.

 

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن هبوط المروحية اضطراريا دون مزيد من التفاصيل.

 

ووصف التلفزيون منطقة الحادث بأنها قريبة من مدينة جلفا الواقعة على الحدود مع دولة أذربيجان، على بعد حوالي 600 كيلومتر شمال غربي العاصمة الإيرانية طهران.

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