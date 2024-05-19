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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

«شباب الصحفيين» عن زيارة طلاب أكاديمية الشرطة لمستشفى أهل مصر: رفعت الروح المعنوية للمرضى

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدت جبهة شباب الصحفيين إن قيام أكاديمية الشرطة بإيفاد عدد من الضباط والصابطات وطلبة وطالبات كلية الشرطة لزيارة مستشفى أهل مصر رسم الفرحة والبهجة في قلوب المرضى وخفف عنهم الآلام.
وقال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الأحد: كل الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة على الدور الإنساني والمشاركة المجتمعية مع كل فئات المجتمع وحرصهم على توزيع الهدايا العينية على المرضى مما كان له أكبر الأثر في نفوسهم بعد أن قضوا يوما متميزا في جميع وحدات وأقسام المستشفى والتقطوا الصور التذكارية معهم.


وأضاف طواله أن هذه الزيارة الإنسانية من أكاديمية الشرطة إلي المستشفي رفعت الروح المعنوية والنفسية للمرضى والعاملين في المستشفى الذين أشادوا بجهود وزارة الداخلية في كافة المجالات الأمنية والاجتماعية والخدمية والإنسانية.

الجريدة الورقية