دراسة تكشف.. السمنة تجعل الناس أكثر عرضة للتدخين

الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة هم أكثر عرضة للتدخين بسبب وجود جينات معينة، ووجدت الدراسة أن هذه الجينات تجذب ضحايا السمنة إلى النيكوتين والأطعمة الدهنية.

السمنة من احتمالية تحول الشخص إلى مدخن ومقابل كل 4.6 كيلوغرام لكل متر مربع زيادة في مؤشر كتلة الجسم، يزيد خطر الإصابة بعادة التدخين السيئة بنسبة 19%، كما وجد علماء من فرنسا وفي رأيهم أن الطفرات الجينية التي تزيد الرغبة الشديدة في تناول النيكوتين والأطعمة الدهنية تحول المصابين بالسمنة إلى مدخنين .

وكانت دراسات سابقة أشارت إلى أن المدخنين يتناولون سعرات حرارية أقل، مما قد يدفع الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة إلى البدء بالتدخين على أمل فقدان الوزن ولا يمكن استبعاد أن يكون لدى المدخنين عدد من العادات الأخرى غير الصحية التي تؤدي بهم إلى السمنة، مثل سوء التغذية وقلة النشاط البدني.

ويقترب عدد ضحايا السمنة في روسيا من 20%، ونحو 50% من السكان البالغين مدخنون وتشير الدراسة إلى أن المدخنين الذين يعانون من السمنة المفرطة هم أكثر عرضة لحدوث طفرات في الجينات المرتبطة بتطور الإدمان غير الصحي وهذه هي نتائج دراسة شملت 372.791 شخصًا بالغًا بمتوسط ​​عمر 58 عامًا. ولتحديد مؤشر كتلة الجسم، جمع العلماء معلومات عن وزنهم وطولهم، كما تم سؤال الجميع عن مواقفهم تجاه التدخين.

ويشير المنتدى الطبي إلى أن دراسة أخرى أظهرت هذا الشهر قدرة الأحماض الدهنية أوميجا 3 وأوميجا 6 على حماية الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة من مرض السكري من النوع 2.

ولتحقيق نتائج دائمة، تحتاج إلى تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على هذه الأحماض الدهنية لمدة 6 أسابيع فقط. السمنة هي عامل خطر رئيسي لمرض السكري، حيث لا ينتج الجسم كمية كافية من الأنسولين أو لا يستطيع استخدامه بشكل صحيح.

ما هي السمنة ؟

السمنة مرض معقد تزيد فيه كمية دهون الجسم زيادة كبيرة، السمنة ليست مجرد مشكلة تتعلق بالمظهر الجمالي، بل إنها مشكلة طبية تزيد من عوامل خطر الإصابة بكثير من الأمراض والمشكلات الصحية الأخرى.

قد يتضمن هذا مرض القلب وداء السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الكوليستيرول وأمراض الكبد وانقطاع النفس النومي وبعض أنواع السرطان.

هناك كثير من الأسباب التي تجعل البعض يواجهون صعوبة في إنقاص الوزن. تنتج السمنة عادةً عن عوامل وراثية وفسيولوجية وبيئية، بالإضافة إلى اختيارات النظام الغذائي والنشاط البدني وممارسة الرياضة.