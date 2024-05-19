في اليوم العالمي لمرض التهاب الأمعاء.. تعرف على أعراضه

تزايدت مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اليوم العالمي لمرض التهاب الأمعاء، وذلك تزامنا مع الاحتفال بهذا اليوم في 16 مايو من كل عام .

مرض التهاب الأمعاء (IBD) هو مصطلح لحالتين؛ مرض كرون والتهاب القولون التقرحي الذي يتميز بالتهاب مزمن في الجهاز الهضمي (GI)، ويؤدي الالتهاب المطول إلى تلف الجهاز الهضمي.

الأعراض الشائعة لمرض التهاب الأمعاء

الإسهال المستمر.

وجع بطن.

نزيف المستقيم / البراز الدموي.

فقدان الوزن.

تعب.

ما الذي يسبب مرض التهاب الأمعاء ؟

يأتي هذا المرض نتيجة لضعف الجهاز المناعي، الأسباب المحتملة هي أن الجهاز المناعي يستجيب بشكل غير صحيح للمحفزات البيئية، مثل الفيروسات أو البكتيريا، ما يسبب التهاب الجهاز الهضمي.

ويبدو أن هناك أيضًا مكونًا وراثيًا، من المرجح أن يصاب الشخص الذي لديه تاريخ عائلي من مرض التهاب الأمعاء (IBD) بهذه الاستجابة المناعية غير المناسبة.

كيف يتم تشخيص مرض التهاب الأمعاء؟

مزيج من التنظير الداخلي (لمرض كرون) أو تنظير القولون (لالتهاب القولون التقرحي) ودراسات التصوير، مثل:

التصوير الشعاعي على النقيض.

التصوير بالرنين المغناطيسي (مري).

التصوير المقطعي المحوسب (CT).

عينات البراز.

تحاليل الدم.