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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رئيس مياه أسيوط يتفقد مرشحة النزلة لدراسة عمل منظومة مراقبة منسوب النيل

جولة رئيس شركة مياه
جولة رئيس شركة مياه اسيوط

تفقد المهندس على الشرقاوى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، محطة مياه نزلة عبد اللاه المرشحة لدراسة عمل منظومة مراقبة منسوب مياه النيل للمحطات المرشحة الكبرى والبدء بمحطة نزلة عبد اللاه المرشحة حرصا من الشركة على مجابهة أى انخفاض مفاجئ في منسوب النيل وضماناً لاستمرارية التشغيل في المحطات المرشحة.

رافقه خلال الجولة؛ المهندس عاطف ناثان استشارى الشركة للدعم الفني والمهندسة شيماء نائب رئيس قطاع الدعم الفني، وعدد من المسئولين بالشركة.

وأكد الشرقاوي، أنه تم الانتهاء من تركيب منظومة الرصد الذاتي لنوعية مياه نهر النيل بمحطة نزلة عبد اللاه بأسيوط لرصد نوعية مياه النيل بصورة لحظية عن طريق تركيب منظومات تقوم بالتحليل وإرسال النتائج الفوريه لغرفة عمليات بجهاز شئون البيئة مما يساهم  في سرعة التدخل في حال حدوث أية تغيرات على نوعية مياه نهر النيل والذى جاء تنفيذا لبروتوكول التعاون بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وجهاز شئون البيئة لعمل نقاط رصد بطول المجرى المائي بمآخذ محطات المياه موضحاً أن محطة مياه نزلة عبد اللاه المرشحة أكبر المحطات انتاجية على مستوى محافظة أسيوط  حيث تبلغ انتاجية المحطة 1200لتر/ ثانية لتغذية مدينة أسيوط بالكامل بما تضمه من عدد (4) مروقات، وعدد (8) مرشحات وعدد (3) خزانات أرضية سعة الخزان الواحد 15000م3.

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