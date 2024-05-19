محافظ المنيا: حل مشاكل المواطنين أولوية قصوى

إستجابة لتوجيهات القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء ، ووزارة التنمية المحلية، بالعمل على حل سريع وعاجل لمشاكل المواطنين، وتخفيف الأعباء، وجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الجهات التنفيذية ورؤوساء المراكز والمدن، بالإستجابة الفورية لحل شكاوى المواطنين، وإزالة أسباب الشكاوى ، والتواصل الدائم من رؤساء المراكز والمرور الميداني ، للتأكد من حل المشكلات بشكل فعال.

وشدد محافظ المنيا، على رؤوساء المراكز والمدن والجهات التنفيذية ، على بذل المزيد من الجهد ، لتحقيق رضا المواطنين، وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات والمرافق الخدمية ، وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قام اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المنيا، بتوفير سيارات شفط المياه وإزالة المخلفات ، ورفع كفاءة وتطهير غرف التفتيش، وإصلاح نظام الصرف ، في استجابة فورية لشكوى سكان العمارات الأولى بالرعاية، في قرية الروضة إحدى قرى مركز ومدينة ملوي.

وجاءت الشكوى بعد تضرر الأهالى، من وجود انسداد في مواسير الصرف ، مما أدى إلى طفح في خزانات الصرف الصحي بالعمارات ، و تم إزالة أسباب الشكوى بشكل سريع وفعال ، وفي ذات السياق ، تابع الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، إصلاح كسر في ماسورة مياه الشرب، بشارع طراد النيل في حي شرق المدينة ، والتعامل الفوري مع الشكوى ، من خلال مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، بإستخدام معدات شفط المياه وتحويلها إلى الصرف الصحي ، وتم إزالة الشكوى وعودة حركة المواطنين والسيارات إلى طبيعتها.

جديرا بالإشارة، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد اعلن إن المحافظة حققت نسب انجاز متميزة وتصدرت محافظات الجمهورية ، في الرد على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، وذلك خلال استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تضمن رصداً لجهود الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال شهر مارس الماضي.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تعمل على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة تحقيق أفضل استجابات وتوفير حلول حاسمة لشكاوى واستغاثات المواطنين، بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المختصة، مؤكداً على حرص المحافظة في توطيد جسور الثقة بينها وبين المواطنين، من خلال تحقيق تواصل دائم وفعال معهم، وبذل أقصى جهد ممكن، للمساهمة في إزالة أسباب تلك الشكاوى والاستغاثات.