الكشف الطبي على 1531 مواطن بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمدحسنين وكيل الوزارة ،تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية ، لتقديم الرعاية الطبية والخدمات الصحية بالقرى الأكثر احتياجا.

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف على 1531 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية دير البرشا بمركز ملوى جنوب المنيا، وذلك على مدار يومي 15 و 16 مايو الجارى ، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مؤكدا ، مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية ، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ، الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم ، من جانبه .

واستعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، نتائج القافلة في مختلف التخصصات، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 277 حالة جراحة 228 باطنه ، 391 حالة أطفال ، 77 حالة أسنان 100 حالة نساء ، 37 تنظيم الأسرة ، 166 جلدية ، ١١٣ أنف وأذن ، إلى جانب إجراء 147 تحليلا متنوعا ً، و 11 حالة موجات صوتية و11 أشعة عادية ، و90 كشف مبكر للضغط والسكر ، و6حالات خلع أسنان ، وتحويل 13 حالة للمستشفى لإستكمال العلاج ، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 116 متردداً.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، قد اعلن أن مديرية الصحة قدمت الخدمات الطبية والعلاجية ، بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة ، خلال شهر مارس ، بهدف التوسع في تقديم خدمات صحة الأسرة ، من خلال العيادات الثابتة والمتحركة ، وتنظيم القوافل الطبية على مستوى مراكز وقرى المحافظة ، للوصول لأكبر عدد من المستفيدين.

من جانبه ، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، قدمت خدماتها لـ140 ألفا ، و795 منتفعة ، بالإضافة ، إلى تقديم الخدمات الأخرى من عقد ندوات للتوعية والتثقيف الصحي ، وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة ، أنه تم صرف 149 ألفا و17 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة ، وتنفيذ 125 ألفا و596 زيارة منزلية عن طريق الرائدات الريفيات ، وتحويل 94 ألفا و418 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، وتقديم الرعاية الصحية لحوالي 14 ألفا و133 سيدة حامل ، وما يقرب من 13 ألفا و549 سيدة بعد الوضع.