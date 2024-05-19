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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سلطة الطيران المدنى تستضيف ورشة عمل حول "تنظيم البالون الطائر"

طيار عمرو الشرقاوى
طيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدني المصري

تستضيف سلطة الطيران المدنى، ورشة العمل حول تنظيم البالون الطائر وإصدار الشهادات والرقابة عليه بالتعاون مع وكالة الاتحاد الاوروبى لسلامة الطيران ( EASA)، وذلك  تحت رعاية مشروع الأورومتوسطي للطيران بمشاركة ٤٠ ممثل من العاملين بسلطة الطيران المدنى ومشغلي البالونات المحليين، بالإضافة إلى لجنة التنظيم للطيران المدني بالمملكة الأردنية الهاشمية والمديرية العامة للطيران المدني المغربية والهيئة الوطنية للطيران الإسباني (AESA)، ومصنعي البالونات المعتمدين بالاتحاد الأوروبي مثل Ultramagic وKubíček.

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وفى هذا السياق، أعرب الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدني، عن ترحيبه بإنعقاد ورشة العمل بمصر، مشيدًا بالدور الفعال الذي تقوم به اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في تعزيز التعاون والتتسيق المستمر مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي والسلطات الإقليمية لضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الطيران.

جدير بالذكر، أنه قد تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة خلال فعاليات ورشة العمل بهدف تعزيز المواءمة التنظيمية ورفع مستويات السلامة في جميع المجالات، ومنها مناقشة الإطار التنظيمي وكذلك أفضل الممارسات في الإنتاج والعمليات والصيانة وإصدار التراخيص وكذا استعراض الاستراتيجيات المتعلقة بالرقابة المُثلى التي تُطبقها سلطات الطيران الوطنية في أوروبا وداخل منطقة المشروع.

 

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