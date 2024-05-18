قطاع الطيران المدني السعودي يدعم اقتصاد المملكة بنحو 53 مليار دولار

يسهم قطاع الطيران المدني السعودي بنحو 53 مليار دولار في اقتصاد المملكة منها 20.8 مليار دولار من خلال أنشطة الطيران، و 32.2 مليار دولار في قطاع السياحة، وتوفير 241 ألف فرصة عمل في قطاع الطيران المدني، وقرابة 717 ألف فرصة عمل أخرى في قطاع السياحة.

جاء ذلك حسب الإحصاءات التي تضمنها تقرير حالة قطاع الطيران بالمملكة في نسخته الأولى، الذي سيتم إطلاقه خلال مؤتمر مستقبل الطيران 2024، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتنظمه الهيئة العامة للطيران المدني خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2024، بمدينة الرياض تحت شعار "تعزيز مستوى الربط العالمي".

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن قطاع الطيران يقوم بدور حيوي في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويتناول التقرير التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطيران في المملكة؛ حيث تجاوزت المملكة متوسط النمو العالمي خلال عام 2023، وحققت نمواً في السعة المقعدية الدولية بلغت 123% مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة كورونا، في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط معدل التعافي العالمي والإقليمي 90% و95% على التوالي، فيما بلغت نسبة النمو السنوي في أعداد المسافرين 26% بإجمالي عدد مسافرين بلغ نحو 112 مليون مسافر العام الماضي.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح الجاسر: يشهد قطاع الطيران السعودي قفزات كبرى وفق المؤشرات الدولية، وتحولاً دائماً داعماً لرؤية المملكة 2030 وتماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مما يوفر فرصاً غير مسبوقة في قطاع النقل الجوي، منوهاً بالدعم الكبير الذي تحظى به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لدعم قطاع الطيران في المملكة.

وأضاف المهندس الجاسر: يسلط تقرير حالة الطيران الأول الضوء على الإسهامات التي يقدمها قطاع الطيران في المجتمع والاقتصاد السعودي.

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج إن التقرير يؤكد حرص المملكة على تطوير قطاع الطيران وتعزيز شبكة الربط بزيادة عدد الوجهات الدولية وتطوير البنى التحتية والعمليات التشغيلية للمطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، فضلاً عن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في قطاع النقل الجوي، وتطوير الموارد البشرية المدربة والمؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية.

ويوضح التقرير الذي سيتم إطلاقه رسمياً خلال النسخة الثالثة من مؤتمر مستقبل الطيران، حجم الإسهامات الاقتصادية لقطاع الطيران في المملكة، كما يسلط الضوء على حجم الوظائف التي يوفرها عبر شركات الطيران والمطارات والشحن والخدمات اللوجستية.

ويجمع مؤتمر مستقبل الطيران 2024، خمسة آلاف من خبراء وقادة الطيران من 100 دولة، بما في ذلك المديرون التنفيذيون لشركات طيران عالمية، وكبار المصنعين العالميين، والمديرون التنفيذيون للشركات المشغلة للمطارات وقادة الصناعة والمنظمون، وذلك من أجل إعادة تشكيل مستقبل النقل الجوي الدولي.