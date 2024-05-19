جامعة العريش تُشارك في اللقاء السنوي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة

شاركت جامعة العريش، في اللقاء السنوي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة، الذي عُقد في رحاب جامعة بورسعيد، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، واشراف الدكتورة حميدة بدير، والدكتورة عبير بدر الدين الفار، منسقي أنشطة المرأة بالجامعة.



وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، على أهمية دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أنها تلعب دورًا حيويًا في رفع الوعي لدى الطلاب حول قضايا العنف ضد المرأة، وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة العريش تُولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا المرأة وتمكينها، كما أكد سيادته على أن مشاركة جامعة العريش في هذا اللقاء تأتي في إطار التزامها الدائم بدعم قضايا المرأة وتمكينها، وتعزيز دورها في المجتمع، وتسعى الجامعة جاهدة لخلق بيئة جامعية آمنة وخالية من العنف، تُتيح للطالبات والطلاب فرصة التعلم والإبداع في جو من الاحترام والتقدير.



في هذا السياق، تميزت مشاركة جامعة العريش في اللقاء بطرحها لمبادرات وتجارب ناجحة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، والتي حظيت بتقدير كبير من الحضور. كما شاركت جامعة العريش في معرض توعوي أقيم على هامش اللقاء، عرضت فيه مطبوعات ونشرات توعوية حول قضايا العنف ضد المرأة.



وشهدت فعاليات اللقاء استعراضًا لفَاعليات وأنشطة وحدات مناهضة العنف ضد المرأة داخل وخارج الجامعة، ومناقشة دور المرأة في المجتمع قبل وبعد الإسلام، كما تم التأكيد على أهمية تفعيل دور هذه الوحدات لدعم وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم الكامل لتوفير بيئة تعليمية آمنة داخل الحرم الجامعي، كما ركز اللقاء أيضًا على الدور الهام والمؤثر الذي تقوم به المرأة والفتاة المصرية في سبيل إعلاء شأن وطنها والرقي به.