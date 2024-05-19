استبعاد مراقب لاستخدامه المحمول لتسريب مادة العلوم بالبحيرة

قرروكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، استبعاد أحد الملاحظين بعد ضبط محاولة غش إلكتروني خلال مادة العلوم بالشهادة الإعدادية، بلجنة مدرسة العزيمة بإدارة التحرير التعليمية؛ لاستخدام المحمول أثناء سير اللجنة.

وتوجه على الفوروكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، فورإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، من قبل اللجنة المختصة بضبط محاولة غش إلكتروني خلال مادة العلوم بالشهادة الإعدادية اليوم بلجنة مدرسة العزيمة بإدارة التحرير التعليمية. حيث كان يقوم بجولة بكوم حمادة لمتابعة انتظام سير الامتحانات الى اللجنة المذكورة وقرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم إحالة عدد 3 طلاب للتحقيق، مع التحقيق مع مسئول الامن باللجنة.

وأشاد بيقظة الملاحظين والمراقبين ورئيس اللجنة لضبط الحالة قبل تمكن الطلاب من الغش الاليكتروني، مشددًا على رفع درجة الاستعداد وتطبيق كافة الإجراءات لمنع دخول الأجهزة الاليكترونية وخاصة الهاتف المحمول.

وأكد وكيل الوزارة، أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون فيما يخص الإجراءات واللوائح المنظمة لسير الامتحانات، وأي مخالفة سيتم على الفور الضرب بيد من حديد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين على حد سواء.

وعقد وكيل الوزارة، عدة إجتماعات مع رؤساء اللجان شدد خلالها على الالتزام بكافة الضوابط واللوائح المنظمة للامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الغش.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية يوم الأربعاء الماضي الموافق 15 مايو وتتم أمام 627 لجنة تستقبل أكثر من 115 ألف طالب وطالبة بعدد 18 إدارة تعليمية