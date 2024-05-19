جامعة الفيوم في الترتيب رقم 1485 على العالم و39 افريقيا

استطــاعـــت جــامـعــة الفيــوم أن تحتـفــظ بتـرتيـــب عالـمـي متميــز لهــا بتصنيــــف CWUR وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عرفة صبرى حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وظهرت الجامعة ضمن قائمة الأعلى 7.1% جامعة من بين 20966 جامعة خضعت للتصنيف، حيث حصلت الجامعة على المرتبة 1485 على مستوى العالم. والمرتبة 39 بين الجامعات الأفريقية، أما على المستوى المحلي فقد احتلت الجامعة المركز 12 بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

ومن الجدير بالذكر أن تصنيف CWUR يصدر منذ عام 2012 وهو معنى بنشر قائمة أعلى 2000 جامعة من بين أكثر من 20 ألف جامعة على مستوى العالم، كما يقوم بتقديم خدمات استشارية للمؤسسات التعليمية لتحسين أدائها البحثى والأكاديمى.

ويعتمد التصنيف فى تقييمه على 4 مؤشرات رئيسية وهى (1) جودة التعليم 25%، (2) توظيف الخريجين 25%، (3) جــــودة أداء أعضـــــــــاء هيئــــــــــة التدريـــــــ 10%، (4) الأداء البحثى 40% وينقسم إلى إجمالى عدد الأبحاث، و عدد الأبحاث المنشورة فى أعلى المجلات، و عدد الأبحاث المنشورة فى أعلى المجلات من حيث التأثير، و عدد الاستشهادات.

مجلس الدراسات العليا

ومن جهه اخرى عقدَ مجلسُ شُئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بجامعة الفيوم جلستَهُ رقم 204 برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس ، اليومَ الأحد، بقاعة الاجتماعات بالمكتبة المركزيَّة.

في بداية الاجتماع قدم الدكتورعرفه صبري باسمه وباسم أعضاء المجلس خالص التهاني إلى الدكتور وليد علي جمعة أبو طالب بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي بتجديد تعيينه مديرًا عامًّا للدراسات العليا والبحوث بالجامعة، متمنيًّا له دوام التوفيق والسداد، ثُـمَّ تَــمَّ التَّصديقُ على مَحضر الاجتماع السّابق.

وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل مجموعةٍ الدرجات العلميَّة؛ عَدَدُها 14 ماجستير، و15 دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها، ثمَّ ناقشَ المجلسُ مقترح لائحة الدراسات العليا الجديدة (نظام الساعات المعتمدة) بكلية الزراعة بناءً على موافقة مجلس الكلية، كما ناقشَ المجلس كذلكَ بعض التصويبات بلائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية السياحة والفنادق ، بناءً على موافقة مجلس الكلية.

ثُـمَّ ناقشَ المجلسُ الموضوعاتِ المُدرَجَةَ في جدول الأعمال الَّتي تخصُّ قطاعَ الدِّراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدِها.